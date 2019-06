I 3 tè fai-da-te per dire addio alla pancia gonfia!

La tua pancia gonfia ti sta facendo impazzire? Ritrova rapidamente il tuo ventre piatto con alcuni infusi tè alle erbe fai-da-te! 5 rimedi infallibili contro gonfiore addominale.

“Aiuto, mi sento gonfio!“. Ci sono molte donne (ma anche uomini) che soffrono più o meno frequentemente di addome gonfio. Quante volte hai detto questo, quante volte hai sentito questo da un tuo amico. Eppure la bilancia ci ha rassicurati, non siamo ingrassati! Perché allora ci sentiamo pesanti, gonfi e quasi bisognosi di una taglia in più?

Generalmente l’effetto “palloncino gonfio” che ci costringe a lasciare a casa jeans troppo stretti e vestiti attillati, si manifesta dopo un pasto abbondante o nei periodi in cui siamo particolarmente stressati e nervosi. Ma i fattori dietro il gonfiore addominale possono essere diversi.

In primo luogo, una dieta sbagliata, povera di frutta e verdura e ricca di grassi e carboidrati complessi, che durante il processo di digestione producono l’eccesso di gas che gonfia il nostro stomaco.

Lo stesso effetto si verifica quando mastichi troppo velocemente, per abitudine o nervosismo, favorendo un eccessivo apporto di aria dalla bocca. Stitichezza, intestino irritabile e disturbi digestivi possono aiutare ad espandere il problema.

Bere molta acqua, esercitarsi e ridurre il consumo di pane e pasta sono certamente i primi passi per tenere sotto controllo il gonfiore addominale.

Se il disturbo si verifica con una frequenza costante, tuttavia, è bene contattare il medico, indagando sulla natura del problema. Se il tuo problema è occasionale, prima di ricorrere ai farmaci, potresti risolvere il problema con erbe medicinali con proprietà benefiche.

Le nostre nonne ci hanno insegnato che niente è più efficace di una buona tisana per risolvere molti problemi. Per il gonfiore addominale, in particolare, possiamo usare le erbe conosciute da secoli per prevenire e curare questo disagio intestinale.

Tra le erbe che possono essere utilizzate come eccellenti prodotti sgonfianti naturali i più comuni sono: finocchio, cannella, anice, zenzero, basilico, tè verde, menta, angelica, semi di anice, semi di cumino, mirtillo, carciofo, liquirizia, equiseto, centella, pilosella, germogli di grano, gambi di ciliegia, verga d’oro, cumino, escolzia, melissa.

Il modo migliore per assumere è l’infusione calda, in modo da dare sollievo all’intestino – o anche fredda, come bevanda da consumare durante il giorno. La cosa migliore sarebbe consumare almeno due tazze, una al mattino e una prima di andare a letto per avere una pancia piatta.

Ricette fai-da-te per una pancia piatta

Tisana al finocchio

Il finocchio è sempre stato usato come rimedio per flatulenza, mal di stomaco e crampi intestinali.

Il finocchio favorisce la motilità gastrointestinale, eliminando così l’accumulo di gas nell’intestino.

Ingredienti:

1 tazza d’acqua

1 cucchiaino di semi di finocchio, schiacciato con un mortaio e un pestello

Preparazione:

Porta l’acqua a ebollizione.

Aggiungere i semi di finocchio e far bollire per qualche minuto.

Aggiungere dolcificante e / o limone a piacere se desiderato.

Tè alle erbe con anice

L’anice è anche una pianta spesso utilizzata per le sue proprietà digestive. Aiuta a combattere gonfiore intestinale, crampi e nausea.

Ingredienti:

1 tazza di acqua e metà

1 cucchiaino di semi di anice

1 bustina del tuo tè preferito

Preparazione:

Preparare separatamente la tisana e il tè all’anice, dividendo l’acqua.

Tè e anice devono essere infusi per 10 minuti.

Quindi filtrare l’infuso di anice, aggiungendolo al tè. Addolcisci come vuoi.

Tisana con coriandolo

Il coriandolo è una pianta a foglia verde della famiglia del prezzemolo, utilizzata fin dall’antichità per trattare una serie di disturbi.

Usato anche in fitoterapia per trattare gonfiore addominale, perdita di appetito, disturbi intestinali e digestione in generale.

Ingredienti:

1,5 tazze di acqua

1 cucchiaino di semi di coriandolo interi

Mezzo cucchiaino di semi di finocchio secco o semi di cumino

Polvere di radice di zenzero

Preparazione:

Mentre bolle l’acqua, tosta i semi di coriandolo e finocchio o cumino in una casseruola a fuoco medio.

Una volta che i semi sono caldi e sentirai il loro profumo rimuoverli dal calore e batterli brutalmente.

Aggiungere le spezie in acqua bollente e far bollire per cinque minuti prima di togliere la padella dal fuoco.

Quindi, colare il tè e aggiungere il latte e lo zucchero (se lo si desidera).