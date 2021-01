Il conduttore di Made in sud adesso sembra avere il cuore impegnato con un’altra donna dopo Belen: prove di convivenze con Mariacarla Boscono.

Novità molto particolari quelle che riguardano Stefano De Martino. L’ex di Belen ha ritrovato la felicità in amore? Ecco cosa sta mormorando il mondo del gossip nelle ultime ore.



Foto, quelle uscite sulle riviste in queste ore, che sembrano parlare chiaro. Stefano è pronto alla convivenza con Mariacarla Boscono? La modella forse è ormai più che un’amica per lui.

Stefano De Martino convive con Mariacarla?

Il suo ritorno in Tv è ovviamente seguito da strascichi di gossip impossibile da evitare: Stefano De Martino dopo la storia con la argentina forse ha trovato di nuovo l’amore. Le foto confermano che qualcosa bolle in pentola ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Prima la storia con Mariana Rodriguez che poi effettivamente non è sbocciata, poi il gossip con Mariacarla. Chi è la Boscono? Una supermodella di 40 anni che pare abbia fatto breccia nel cuore del napoletano.

Il settimanale Gente li ha pizzicati insieme proprio sotto il domicilio del presentatore: è facile intuire infatti che i due convivano ormai da un po’. La modella, infatti, tira fuori dalla borsa un mazzo di chiavi che apre la porta della casa di Stefano.

A vederli così intimi non si può pensare che tra i due la storia d’amore stia già decollando. Di certo non è una bella notizia per l’ex compagna del ballerino conduttore ma anche Belen sta, per fortuna, vivendo – dal punto di vista professionale un periodo assolutamente fortunato.

La showgirl è felice con Antonino dal quale pare, secondo gli ultimi gossip, sia già da tre mesi in dolce attesa. Presto Santiago potrebbe avere un fratellino o una sorellina con cui giocare e crescere.