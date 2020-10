Stefano De Martino dimentica Belen con Mariacarla: la nuova fiamma è una modella

Il ballerino napoletano pronto a voltare pagina: beccato insieme alla nuova fiamma, le foto di Chi fanno il giro della rete.

Stefano De Martino non ama affatto parlare della sua vita privata. Ma essere un personaggio noto del mondo dello spettacolo implica essere costantemente sotto la lente di ingrandimento.

Di recente, infatti, è stato paparazzato insieme alla sua nuova fiamma: le foto del settimanale Chi fanno il giro della rete.

Stefano De Martino volta pagina

In primavera, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto un importante annuncio sui social. Sui rispettivi profili IG, la coppia ha confermato i rumors sul loro conto e, dopo aver ufficializzato la fine della loro storia d’amore, entrambi hanno cercato di voltare pagina e di guardare avanti.

La showgirl argentina, infatti, è stata la vera protagonista delle riviste di gossip per diversi flirt e, successivamente, per la sua love story con un noto hairstylist di Milano, Antonino Spinalbese. La loro conoscenza procede a gonfie vele e, così come mostrano gli scatti condivisi sui social, le cose si sono fatte serie tanto da presentare il giovane al piccolo Santiago.

Per quanto riguarda il ballerino napoletano, non si conosce molto della sua vita sentimentale. Ultimamente, è stato beccato insieme ad una donna. Il conduttore è pronto a chiudere col passato?

Beccato insieme a Mariacarla Boscono

Come la showgirl argentina ha ritrovato l’amore tra le braccia di Antonino anche Stefano sembra aver finalmente messo da parte la storia con Belen Rodriguez. A lanciare lo scoop è il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Le foto ritraggono il noto conduttore insieme alla nuova fiamma, il cui servizio completo è disponibile sul nuovo numero in uscita oggi, 28 ottobre 2020. Non si sa molto sulla coppia ma è sotto gli occhi di tutti il feeling che c’è tra il ballerino napoletano e la modella.

Visualizza questo post su Instagram SELF SHOT, Roma May 2020 EMPATHY @maisonvalentino By @pppiccioli 🌹 Un post condiviso da Mariacarla Boscono (@mariacarlaboscono) in data: 27 Ott 2020 alle ore 8:32 PDT



La coppia è stata paparazzata tra le vie di Milano, dopo aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige.