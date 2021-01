Belén Rodríguez incinta di tre mesi: la lieta notizia sulla nota rivista

La Showgirl argentina presto mamma bis. L’indiscrezione bomba lanciata dalla celebre rivista manda i fan in visibilio. Tutti i dettagli.

Belén Rodríguez è tra le showgirl più amate dal pubblico italiano per la sua spontaneità e il suo essere solare.

Dopo la rottura con Stefano De Martino, la bella argentina sta vivendo una nuova favola d’amore insieme all’hairstylist Antonino Spinalbese.

La storia tra i due stando ai post pubblicati sui social e recenti indiscrezioni starebbe andando proprio a gonfie vele.

A tal proposito, Novella 2000, ha rivelato che presto la famiglia si allargherà con la nascita del secondogenito della conduttrice di Tu Si Que Vales. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Belén Rodríguez in dolce attesa

Più volte in questi ultimi mesi si è fantasticato sulla seconda gravidanza della Showgirl argentina. Un’idea che in queste ultime ore sembra sia diventata realtà insieme al celebre hairstylist.

Secondo quanto rivelato da Novella 2000, la Rodrìguez starebbe per regalare un fratellino o una sorellina al suo Santiago, oggi 7 anni, nato dalla relazione con il conduttore di Stasera Tutto è Possibile.

La nota rivista, nell’annunciare il lieto evento ha aggiunto che la compagna di Spinalbese avrebbe addirittura già superato il primo trimestre della gravidanza.

Novella 2000 sulla fonte: ‘Non si mette in dubbio’

La rivista di Roberto Alessi, pur usando il condizionale, non avrebbe alcun dubbio in merito alla meravigliosa notizia spifferata in queste ultime ore.

All’interno dell’articolo pubblicato, la redazione ha tenuto a sottolineare che, la fonte in questione, sarebbe una di quelle che ‘non si mettono in dubbio’:

‘La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio’

e ancora:

‘Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere’

ha concluso, non avendo ne Antonino Spinalbese ne Bèlen Rodrìguez annunciato il presunto lieto evento, in merito al quale si attende conferma o smentita.

Al momento i fan della coppia sono alle stelle, soprattutto conoscendo il forte desiderio, mai nascosto, della bella argentina di allargare la sua famiglia.