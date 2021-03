Film, programmi d’attualità e di intrattenimento e molto altro, scopriamo l’offerta delle maggiori emittenti tv per questa sera.

Cosa ci propone la tv per la serata del 19 marzo, festa del papà? Scelte diversificate per tutta la famiglia ma anche per chi è solo: ecco cosa andrà in onda sulle principali reti tv in chiaro e a pagamento.

Stasera in tv: varietà

La Canzone Segreta : 21.25 Rai 1 con Serena Rossi. 2′ puntata dal format francese “La Chanson Secrète” anche oggi 7 ospiti avranno una sorpresa tramite la loro canzone segreta riarrangiata in maniera nuova. GLi ospiti di stasera saranno i cantanti Marcella Bella, Romina Power, Mika, l’attore Michele Placido, l’e calciatore Ciro Ferrara e la ballerina e coreografa Carolyn Smith.

Programmi d’attualità

Titolo V : 21.20 Rai 3, condotto in contemporanea da due studi: Roberto Vicaretti a Milano e Francesca Romana Elisei a Napoli. Si parlerà della crisi sanitaria che ha fatto emergere ulteriori difficoltà e dislivelli tra Regioni e Governo.

: 21.20 Rai 3, condotto in contemporanea da due studi: Roberto Vicaretti a Milano e Francesca Romana Elisei a Napoli. Si parlerà della crisi sanitaria che ha fatto emergere ulteriori difficoltà e dislivelli tra Regioni e Governo. Quarto Grado : 21.20 Rete 4. Consueto appuntamento con l’approfondimento e le novità nei gialli del momento con Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. Stasera si parlerà del caso di Bolzano con novità sui depistaggi di Benno, da quanto tempo il 30enne covava rancore verso i genitori? Spazio poi al caso della morte di Ilenia Fabbri a Faenza, si cercherà di capire se è vero che l’assassino avesse già tentato di ucciderla.

Film e fiction

The Good Doctor : 21.20 Rai 2

: 21.20 Rai 2 Inferno: 21.30 su TV8 thriller con Tom Hanks parte della trilogia di Angeli e Demoni e Il Codice Da Vinci. Il Professor Langton questa volta sarà coinvolto in un folle piano che mira a diffondere un’epidemia mondiale.

Reti Pay

Speravo de morì prima : 21.15 su Sky Cinema Uno, la fiction sull’ex capitano della Roma Francesco Totti con Pietro Castellitto e Greta Scarano. 1′ e 2′ puntata.

Per passare una serena serata dunque non resta che fare la nostra scelta e continuare a seguirci per altre curiosità sul mondo della tv!