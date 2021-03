Ti spedisco in convento Italia: quando va in onda, cast completo e...

Un docu-reality tutto nuovo che farà molto discutere ha preso il via su Discovery+, ecco tutto quello che c’è da sapere!

Un programma nuovo basato su un format straniero che metterà a confronto due mondi completamente differenti ma che forse alla fine troveranno dei punti in comune!

Scopriamo tutte le curiosità su Ti spedisco in convento: cast, promo e gioco sul docu-reality del momento!

Ti spedisco in convento: format tutto nuovo, ecco di cosa si tratta

Sbarca anche sul piccolo schermo italiano il programma che riprende il format inglese Bad Habits, Holy Orders e ha come scopo quello di far incontrare due mondi di solito distanti.

Le protagoniste saranno infatti 5 ragazze scelte per alcune loro caratteristiche caratteriali e del loro modo di vivere che dovranno passare alcune settimane all’interno di un convento. Le prescelte avrebbero dovuto essere ragazze appariscenti, con uno stile di vita moderno, molto attive sui social.

Le ragazze inizialmente non sospetteranno affatto di stare per andare in un convento ma crederanno di partecipare ad un altro tipo di programma.

Durante le puntate però, a stretto contatto con la vita del Convento La Culla di Sorrento, cominceranno a cambiare visione della vita anche se vi saranno scontri e momenti esilaranti! Dovranno infatti rinunciare ad utilizzare gli smarthpone, vestirsi in modo sobrio ed adoperarsi in preghiere e precisi doveri come le opere di carità, le pulizie e la partecipazione alla messa.

Quando inizia e dove vederlo

Non ci sono informazioni specifiche sul numero di puntate previste, quello che è chiaro è che per ora gli episodi di “Ti spedisco in convento” si potranno vedere solo sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

Ogni venerdì verranno infatti rilasciati due nuovi episodi che resteranno poi visibili in ogni momento solo per gli abbonati. Il giorno prescelto è il venerdì, lo scorso 12 marzo è stato dato l’avvio ai primi due episodi.

Il cast e le curiosità: chi sono le ragazze e le suore, il gioco sul reality

Due mondi diversissimi dunque che a lungo andare però potrebbero mostrare dei punti d’incontro. Ecco le 5 ragazze scelte:

Valentina : studia all’università ed è sempre molto esigente e con un fare da snob.

: studia all’università ed è sempre molto esigente e con un fare da snob. Sofia : influencer e modella, ama tutto ciò che è di lusso.

: influencer e modella, ama tutto ciò che è di lusso. Emily: il suo vero nome è Emilia ed è abituata a sedurre ed a vivere la vita in modo ribelle e disinibito.

il suo vero nome è Emilia ed è abituata a sedurre ed a vivere la vita in modo ribelle e disinibito. Wendy: è introversa e si chiude in sé passando tutto il suo tempo sui social.

è introversa e si chiude in sé passando tutto il suo tempo sui social. Stefania: senza freni, diretta ed a volte aggressiva. Non pensa al futuro.

Le 5 suore invece che con amore e pazienza guideranno le ragazze nella loro “nuova” vita appartengono alla Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, che ha avuto origine nel 1672 proprio per portare aiuto alle ragazze che versavano in condizioni critiche. Ecco le religiose ed alcune curiosità su di loro.

Suor Monica : 52 anni, è la Madre Superiora, inflessibile e seria

: 52 anni, è la Madre Superiora, inflessibile e seria Suor Daniela : 72 anni, Madre Generale. Sa farsi rispettare ma è anche dotata di molta ironia

: 72 anni, Madre Generale. Sa farsi rispettare ma è anche dotata di molta ironia Suor Felicita : Generosa e molto riservata, viene considerata quasi una nonna dalle altre suore

: Generosa e molto riservata, viene considerata quasi una nonna dalle altre suore Suor Arleide : 47 anni dotata di animo gentile e grande pazienza si occuperà di illustrare alle ragazze le bellezze dell’arte della cura dell’orto.

: 47 anni dotata di animo gentile e grande pazienza si occuperà di illustrare alle ragazze le bellezze dell’arte della cura dell’orto. Suor Analia: 28 anni la più giovane e riesce sempre a rallegrare tutti

I fan sono già impazziti per il nuovo docu-reality e sui social è apparso anche un gioco dedicato a “Ti spedisco in convento”, eccolo:

Per scoprire quali dinamiche si svilupperanno nel corso delle prossime puntate non resta dunque che seguire tutte le puntate in streaming!