Stasera in Tv: cosa vedremo a Quarto Grado, Le Iene, Canzone Segreta

Scopriamo cosa vedremo nelle principali trasmissioni televisive di venerdì 9 aprile 2021 sulle reti Mediaset e Rai.

Una serata del venerdì piena di novità ed ospiti importanti, ecco quali proposte ci offre il palinsesto televisivo per il prime time del 9 aprile 2021.

Dai gialli di Quarto Grado alle inchieste delle Iene fino ai vip ospiti di Serena Rossi a Canzone Segreta!

Canzone Segreta: gli ospiti di Serena Rossi

Serena Rossi, attrice di soap e fiction di grande successo è ormai un volto tra i più apprezzati della tv italiana per la sua semplicità ed il suo grande talento. Ogni sua apparizione tv è un grande successo e dopo la fiction Mina Settembre l’abbiamo vista sbarcare a La Canzone Segreta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

L’appuntamento canonico del venerdì sera su Rai 1 alle 21.25 regalerà ancora molte emozioni con i vip che ripercorreranno alcune loro emozioni vissute sulle note di una canzone a loro cara. I nomi che vedremo questa sera sulla sedia rossa saranno: Bélèn Rodriguez, Orietta Berti, Marco Bocci, Eleonora Daniele, Ornella Muti e Alessio Boni.

LEGGI ANCHE –> Chi è Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi

LEGGI ANCHE –> Marco Bocci quanto guadagna? È l’attore più ricco del mondo

Quarto Grado di venerdì 9/4: il caso di Bolzano e la scomparsa di Alessandro e Stefano

Ritorna dopo la pausa pasquale la trasmissione più seguita dagli appassionati di cronaca e di gialli, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.

Questa settimana si tornerà sul caso dei coniugi scomparsi a Bolzano lo scorso gennaio. Nelle scorse ore è stata conclusa la perizia psichiatrica su Benno Neumair e la famiglia di Peter e Laura attende di conoscere i risultati.

Spazio poi al caso dei due ventenni scomparsi dall’Emilia Romagna: Alessandro Venturelli e Stefano Barilli. Dopo aver escluso che i due ragazzi della foto scattata alla stazione centrale fossero i due scomparsi sono emersi altri particolari e testimonianze inquietanti sulla possibile “psicosetta” che potrebbe averli coinvolti.

Le Iene: inchieste e scherzi del 9 aprile

Il format de Le Iene è ormai da molti anni una certezza del palinsesto Mediaset, con i suoi appuntamenti del lunedì e giovedì alle 21.20 su Italia 1. Alla conduzione si alternano un trio di uomini tra cui la Iena Giulio Golia ed un trio di donne, come avverrà stasera con Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Le anticipazioni ufficiali del programma ancora non sono state diffuse ma dalla pagina della trasmissione si possono dedurre i servizi che andranno in onda stasera.

Il primo riguarda il caso della Moby Prince, il traghetto che si scontrò nel 1991 con una petroliera a Livorno. Ad oggi non vi sono ancora responsabili ma la vicenda è molto controversa e le famiglie delle 140 vittime attendono ancora giustizia.

Un altro servizio potrebbe riguardare il parroco di Bonassola, Don Giulio diventato famoso per aver benedetto le palme anche per gli omosessuali durante la scorsa Pasqua. Per evitare un suo allontanamento dalla parrocchia, a seguito delle molte critiche, è stata lanciata una raccolta firme che ha già raggiunto quota 75 mila.

Per scoprire cosa altro accadrà nelle principali trasmissioni televisive non resta che accendere la tv e continuare a seguirci per restare sempre aggiornati sul palinsesto Tv!