Simona Ventura ritorna con Stefano Bettarini, la coppia si riunisce: l’annuncio della reunion in Tv

Simona Ventura ritorna con Stefano Bettarini in tv , la coppia si riunisce dopo anni dalla separazione sul set: ” Di nuovo insieme”

Nuovi programmi televisivi per Simona Ventura. La conduttrice emiliana torna sulle reti Rai più carica che mai. Con lei anche il suo ex marito: Stefano Bettarini, con un nuova trasmissione sul calcio.

Simona Ventura, insieme al suo ex marito

Per la conduttrice emiliana sarà un anno ricco di impegni televisivi. Da quanto emerge dai nuovi palinsesti della Rai, SuperSimo sarà al timone di diversi programmi. Simona Ventura, visto il grande successo dello scorso anno, è stata confermata alla conduzione del talent show di Rai 2 “The Voice of Italy” e sarà la voce narrante del reality show “Il collegio”. Ma le sorprese per la conduttrice emiliana non sono finite qui.

E’ previsto una nuova trasmissione incentrata sul calcio. Non a caso, nei primi anni 2000, SuperSimo ha raggiunto la notorietà in veste di giornalista sportiva. Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini ‘Chi’, con lei ci sarà anche il suo ex marito, Stefano Bettarini anche se non è ancora ufficiale la notizia in quanto sono in corso delle trattative tra l’ex calciatore e la Rai. Non è la prima volta che la coppia si trova insieme sul palco: nel 1999 hanno condotto insieme una delle alcune edizioni di Quelli che il calcio dal 2009 al 2011. Nonostante i due siano separati da molti anni, col tempo hanno tra i due si è instaurato un solido rapporto anche per l’amore dei loro due figli, Davide e Giacomo. Un rapporto di amicizia che ha superato la crisi degli scorsi anni.

Il nuovo programma di calcio

Come abbiamo già anticipato, Super Simo sarà al timone di un nuovo programma di approfondimento sul calcio che verrà trasmesso tra poche settimane su Rai 2 dalle ore 12:00 di ogni domenica.