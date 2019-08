Stefano Bettarini inseguito da un detective: la gelosia incontrollabile di Nicoletta Larini

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono una delle coppie più amate dell’estate, ma pare che quest’ultima non si fidi tanto del suo uomo. Ecco perchè

Stefano e Nicoletta, dopo essere sopravvissuti come coppia al docu-reality sui tradimenti di Canale 5, non sarebbero intenzionati ad avere un figlio per il momento.

Stefano Bettarini è stato uno dei personaggi più imponenti di Temptation Island Vip, programma di canale 5 nel quale ha partecipato con la fidanzata Nicoletta Larini, da qualche anno sua compagna di vita.

L’intervista che Stefano Bettarini ha concesso a Chi Magazine: investigatori privati all’orizzonte

Di recente ha concesso un’intervista a Chi Magazine, celebre rivista diretta dal colosso di Mediaset Alfonso Signorini, nella quale ha parlato del suo rapporto con la Larini:

“Stiamo insieme 24 ore su 24. Ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective, quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”.

Dopo Temptation Island Vip la gelosia di Nicoletta Larini nei confronti di Stefano Bettarini è aumentata

Dopo la loro partecipazione a Temptation Island, pare che siano usciti più forti di prima, eppure, Nicoletta, continua a non fidarsi a pieno del suo uomo, l’ex di Simona Ventura, arrivando addirittura a farlo seguire per controllare i suoi spostamenti. Questo, dunque, sarebbe frutto della sua gelosia verso il Betta.

“La gelosia di Nicoletta è aumentata, ma il detective non ha scoperto nulla… Va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare”.

Pare che l’esperienza di Temptation Island abbia messo, a livello di gelosia, nuovi dubbi alla fidanzata di Bettarini, che non si rassegna e continua a far seguire quello che dice essere l’uomo della sua vita.

Insomma, davvero una decisione singolare da parte di una delle donne più belle mai state con il Betta nazionale!