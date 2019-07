Simona Ventura ‘Al fuoco, aiuto!’: interrotta bruscamente la diretta instagram, fan preoccupati- Il Video svela tutto

Simona Ventura ‘Al fuoco, aiuto!’: la disperata richiesta d’aiuto su Instagram allarma i follower- Il Video svela tutto

La conduttrice bolognese, Simona Ventura, ha pubblicato sui social un video che ha preoccupato non poco i suoi follower: grida “Aiuto, al fuoco!” e poi interrompe la ripresa.

Simona Ventura: il video su social spaventa i fan

La conduttrice bolognese è uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Negli ultimi anni, Simona Ventura si è allontanata dal piccolo schermo ed ora è tornata più carica che mai. Pochi mesi fa, l’abbiamo vista al timone del talent show di Rai Due The Voice of Italy, che ha ottenuto un enorme successo in termini di ascolti.

Super Simo è molto attiva sui social e non manca mai di condividere la sua vita quotidiana con i suoi fan. Poche ore fa, la conduttrice bolognese ha pubblicato su Instagram una serie di tre storie che ha spaventato i suoi follower. Nel dettaglio, le stories mostrano la conduttrice all’interno di un camerino, pronta a provare gli abiti per un nuovo programma televisivo. Tra questi vestiti, Simona Ventura ha inquadrato un enorme tuta rossa ma proprio in quel momento qualcosa è accaduto. Poco prima che la diretta si interrompesse, la conduttrice bolognese ha gridato “ Al fuoco! ” . I follower che stavano guardando la diretta si sono immediatamente allarmati. Per fortuna, poco più tardi, Super Simo ha condiviso sui social un video in cui svela tutto.

Il video della conduttrice bolognese svela tutto

La conduttrice ha pubblicato su Instagram un video molto originale ispirato alla serie spagnola di successo “La Casa di Carta”. Questa sera, su Netflix saranno disponibili i nuovi episodi della terza stagione. Il video è stato accompagnato dalla seguente didascalia: