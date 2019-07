‘Lotterò contro la leucemia’: Simona Ventura, dopo la triste notizia della malattia, la dedica all’ex calciatore

Simona Ventura non poteva evitare di scrivere sui social un post dopo una notizia tanto devastante. La conduttrice ha voluto dare il suo contributo

La bellissima Simona Ventura ha commosso tutti i fan con il suo post. La conduttrice ha voluto dire qualcosa di bello dopo la notizia che ha devastato non solo il mondo del calcio, ma anche quello dello spettacolo.

Simona Ventura, triste per la notizia della malattia

La conduttrice di Temptation Island Vip ha voluto dare il suo appoggio non ha appena ha saputo della notizia all’amico malato non appena ha saputo di quanto è successo: la notizia ha sconvolto tutti. Il grande campione del mondo del calcio, Mihajlovic ha la leucemia. Sinisa ha voluto riservatezza per decidere il momento esatto in cui dire della leucemia alla stampa rendendo così la situazione pubblica.

Sinisa ha dichiarato, in una confereza stampa, poche ore fa che:

Purtroppo, o per fortuna, abbiamo fatto alcuni esami e abbiamo scoperto delle anomalie che non c’erano 4 mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre e la cosa più difficile è stata convincere mia moglie che fosse vero. Ho la leucemia.

Le parole del calciatore hanno commosso tutti:

Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale e non vedo l’ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi”.

Simona Ventura, molta amica di Sinisa e della sua famiglia ha voluto scrivere per lui delle parole dolci, di affetto e vicinanza.

Simona e il messaggio per Mihajlovic

Un messaggio, quello di Simona Ventura, che ha commosso tutti i fan. Ha dimostrato, ancora una volta, di essere una delle conduttrici più sensibili di sempre. Ha dato il suo pieno appoggio al calciatore, ma anche al resto della famiglia che sicuramente gli starà vicino.

Il messaggio di Simona ha raccolto subito tantissimi commenti sopratutto di affetto e vicinanza nei confronti di Sinisa.