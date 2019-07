Simona Ventura, il figlio Niccolò Bettarini mostra le sue terribili cicatrici per le coltellate subite – Foto

Simona Ventura, il figlio Niccolò Bettarini mostra le sue terribili cicatrici per...

Niccolò Bettarini figlio di Simona Venuta e Stefano Bettarini, ad un anno dall’aggressione mostra una foto delle cicatrici sul suo corpo

È passato ormai un anno dall’aggressione che il giovane Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, ha subito sulla sua pelle. Il ragazzo solo 19enne, è stato aggredito in un famoso locale a Milano da diverse persone.

Niccolò, mostra le cicatrici a distanza di un anno

Il giovane Niccolò è stato aggredito circa un anno fa fuori ad un noto locale di Milano. Ormai per il ragazzo è già passato un anno da quella terribile notte che lo ha visto quasi in fin di vita.

Bettarini, quella sera era insieme a degli amici quando iniziano una discussione con altri ragazzi fuori al locale. La discussione degenera e il giovane Niccolò viene aggredito con un coltello su tutto il corpo. Il ragazzo fu portato all’ospedale, ma fortunatamente le ferite non erano andate in profondità.

Sono state numerose le coltellate ricevute dal giovane ragazzo, ma fortunatamente oggi sta bene. A distanza di un anno però, Niccolò ha voluto ricordare l’aggressione con una foto molto particolare sul suo profilo social di Instagram.

Cicatrici sul copo di Niccolò

Il figlio di Simona Venutura , ha voluto ricordare a distanza di un anno quello che gli è successo fuori a quel maledetto locale di Milano, Old Fashion. Il giovane lo fa, postando una foto su Iinstagram del suo corpo ricoperto dalle cicatrici:

“Non morirò senza cicatrici, tutti noi siamo feriti viventi

scrive Bettarini nella sotto la foto.

Molti hanno compreso il messaggio di forza e speranza che il giovane ragazzo ha voluto mandare, ma non tutti hanno apprezzato. Un utente in particolare non ha gradito la foto postata dal figlio di Simona Ventura e lo ha criticato cosi:

“Ma cosa pubblichi queste foto, ma razza di uomo sei??? Cosa vuoi dimostrare, compassione?? Ripeto, fai l’uomo!! Ci sono militari che hanno avuto di peggio in guerra in Iraq ma non fanno o meglio non pubblicano ferite ben più profonde…!!Leva questa foto è sii uomo”

Ma non sono venuti a mancare i messaggi di solidarietà e sostegno per il ragazzo. Il giovane infatti è stato apprezzato per il suo coraggio, mostrando una foto cosi forte a milioni di followers.