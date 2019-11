La ex moglie del Principe Andrea, Sarah Ferguson non è ben voluta a corte ma lei ha confessato di avere un debole per il Principe Carlo

La Duchessa di York, Sarah Ferguson pur bandita da tempo dalla Regina e dalla Famiglia Reale, pare abbia un legame speciale con il Principe Carlo come lei stessa ha affermato rivelando un episodio tra loro due che nessuno conosceva.

Sarah Ferguson amica di Lady Diana e nemica della Regina

La Duchessa di York, ha sposato nel 1986 il secondogenito della Regina Elisabetta, il Principe Andrea da cui ebbe le sue figlie Beatrice ed Eugenia, divorziando però nel 1996.

La crisi iniziò già nel 1992 e quello fu l’anno nero per la Royal Family investita da uno scandalo dopo l’altro.

Sia Lady Diana che Sarah Ferguson molto amiche al tempo, infatti, a turno si rubarono la prima pagina dei giornali scandalistici per episodi legati ai loro matrimoni in crisi.

Fergie in particolare fu travolta dallo scandalo delle foto in cui la si vedeva in atteggiamenti intimi con un altro uomo e dopo il divorzio venne scoperta a organizzare truffe ai danni dell’ex marito che però le restò sempre amico.

La Regina però non fu così morbida, bandendola dalla Famiglia Reale.

Ora che la primogenita Beatrice sta per sposarsi, si vedrà quale dei Reali parteciperà al matrimonio e pare già che il Principe William e Kate abbiano annunciato la loro assenza.

La confessione affettuosa per il Principe Carlo

Come riporta Il Giornale la verace Sarah Ferguson avrebbe però un affetto particolare e molto sincero per il fratello del suo ex marito.

In passato la rossa Duchessa di York ha già dichiarato che lei ed il Principe Carlo si divertivano in compagnia una dell’altro definendolo “una persona straordinaria”:

“È stato un ottimo amico, ci divertivano le stesse cose e ridevamo spesso insieme”.

Nella sua autobiografia “My Story” Sarah Ferguson avrebbe dichiarato anche che vorrebbe ricostruire il rapporto con l’ex cognato:

“Non ci vediamo più e mi manca più di quanto lui possa immaginare”.

A conferma dell’esistenza di una profonda amicizia tra i due Fergie racconta di quando l’erede al Trono le salvò la vita.

La donna era incinta della prima figlia, Beatrice, nel 1988 e stava sciando in compagnia del Principe.

Il ghiaccio sotto di lei si ruppe e Sarah cadde nell’acqua gelida perdendo i sensi.

“per mia fortuna Carlo era lì con me e saltò in quelle acque gelide per salvarmi prima che annegassi”

La Duchessa ha confessato di dover la sua vita e quella della figlia Beatrice a Carlo

“Charles mi afferrò per la testa e mi mise in salvo.

Gli devo la mia vita e quella di mia figlia, non lo dimenticherò mai”

Visto l’allontanamento da tutta la Famiglia Reale in seguito agli scandali che la Ferguson sollevò negli anni ’90, la cosa sembra difficile ma chissà se il Principe Carlo resterà colpito da queste parole.