Lady Diana, la rottura con Sarah Ferguson prima della morte: svelato il terribile segreto

Lady Diana e Sarah Ferguson, da amiche a nemiche poco prima della morte e quel segreto svelato solo dopo anni dal tragico incidente. Cosa ci hanno tenuto nascosto?

Lady Diana era molto legata a Sarah Ferguson, eppure qualcosa di molto importante le ha allontanate poco prima della morte della Principessa. Ora viene svelato tutto, nel ricordo e nel dolore.

Il rapporto con tra Diana e Sarah

Amiche, cugine e cognate nonché complici in quella vita fatta di protocolli e segreti in una Royal Family molto più rigida di adesso.

Proprio la Principessa è stata una sorte di cupido con il Principe Andrea, dopo che ha presentato la cugina e ha dato inizio alla loro storia d’amore. Seppur si mormorasse ci fosse un amore segreto tra la moglie di Carlo e il fratello di quest’ultimo – l’amicizia tra le due non fu mai messa alla prova da queste indiscrezioni.

Eppure qualcosa è successo proprio poco prima del tragico incidente, tanto che il rapporto tra le due si è spezzato – non chiarendo mai quel terribile segreto che le ha fatte allontanare.

Il segreto svelato da Sarah Ferguson

Un anno prima dalla morte, Diana aveva deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con quella che era stata definita la sua migliore amica.

Lo si evince da Express.co.uk, dove Sarah Ferguson ha cercato di spiegare quale fosse il segreto della loro rottura e il grande dolore per non aver mai chiarito.

Sembrerebbe che in uno dei primi libri scritti dalla Ferguson, ci fu un chiaro riferimento alla Principessa per un episodio poco piacevole su un prestito di scarpe.

Una rivelazione che fece infuriare così tanto la cognata, da non rivolgerle più la parola: Sarah fece di tutto per chiarire, ma Diana non ne volle sapere – allontanandola dalla sua vita.

Poi il tragico incidente e quel dolore per non aver mai chiarito la vicenda, dandosi un ultimo abbraccio.

Sarà stato questo il vero motivo della loro rottura?