Lady Diana ‘Una calamaretta’: la piccante conversazione intima resa pubblica: il tornaconto di Sarah Ferguson

Lady Diana ha avuto sempre una vita privata quasi pubblica. Le sue conversazioni piccanti rese pubbliche fecero comodo alla sua amica Sarah Ferguson

Lo scandalo della telefonata privata di Lady Diana sconvolse il mondo ma ciò che si nascondeva dietro questo evento è impensabile. Cosa ha rivelato la Duchessa Sarah Ferguson.

La telefonata di Lady Diana finisce in prima pagina

Il 1992 è stato definito da tutti, anche dalla stessa Regina Elisabetta, l’anno orribile della monarchia inglese a causa di tutti gli scandali che hanno investito la Famiglia Reale.

In quell’anno infatti il Castello di Windsor subì un grave incendio, la secondogenita di Elisabetta e Filippo, la Principessa Anna divorziò e anche le due nuore Diana Spencer e Sarah Ferguson entrarono in crisi coi rispettivi mariti i Principi Carlo e Andrea.

Per Lady Diana infatti quell’anno segnò l’inizio della crisi matrimoniale pubblica, la trascrizione di una sua telefonata del 1989 molto intima con l’amico James Gilbey infatti venne data alle stampe.

Lo “Squidgy-gate” dal nomignolo con cui l’uomo chiamava affettuosamente Diana fece il giro del mondo ed oscurò ogni altro rumors riguardante la Royal Family.

Lo scandalo di Lady Diana oscura quello di Fergie

L’episodio viene raccontato dalla stessa Duchessa di York nella sua biografia del 1996 “La mia storia” ed è riportato dal Daily Express

Proprio nel 1992 infatti la rossa Fergie era stata paparazzata in topless durante una vacanza in Francia mentre si faceva massaggiare i piedi e succhiare l’alluce sinistro dal miliardario texano John Brian.

Le foto guadagnarono la prima pagina del Daily Mirror mentre La Duchessa di York stava continuando le vacanze a Balmoral con il resto della Famiglia Reale, compreso il marito Il Principe Andrea.

Come è logico lo scandalo che investì la Ferguson fu enorme ma come scrive lei stessa pochi giorni dopo un’altra notizia arrivò a “salvarla”

“I tabloid hanno riportato un altro scandalo: il nastro ‘Squidgy’ di Diana”

Una conversazione di 20 minuti con un amico. La romantica conversazione telefonica del 1989 di Diana e James Gilbey venne resa immedaitamente pubblica e fu subito soprannominata Squidgygate per via dell’abitudine privata di Gilbey di chiamare Diana Squidgy, calamaretto. La Duchessa di York ha anche rivelato che per via dello scandalo fu costretta ad assumere medicinali:

‘Ho ingoiato mezzo Valium, l’unica volta che l’ho preso in vita mia’

Fergie, dopo che il suo scandalo fu soppiantato da quello di Diana, racconta di essere andata nella stanza della sua amica e cognata Diana e di averle detto:

“L’ho ringraziata per avermi levato dalla prima pagina “

Tale amara battuta è stata un segreto tra le due, entrambe tristemente consapevoli di essere costantemente spiate dai paparazzi.

Le due ex amiche e i loro destini diversi

Sarah Ferguson continua a raccontare nella sua biografia:

“Sono andata a trovare l’unica persona che ha capito cosa significasse misurarsi con la Famiglia Reale”

Le due donne e amiche hanno avuto un destino simile ma molto diverso, molto più sensibile e delicata Diana , ha vissuto l’ostilità della Famiglia Reale e gli scandali seguiti alla sua crisi matrimoniale con dolore e sofferenza fino al triste epilogo della sua morte nel 1997.

Sarah Ferguson invece, esplosiva e combattiva ha comunque mantenuto uno strettissimo rapporto con l’ex marito Andrea.

Ciò ha fatto ulteriormente infuriare la Regina Elisabetta per la sua presenza non gradita a Balmoral.

Inoltre voci maliziose dicono che si faccia tutt’ora mantenere dall’ex marito.

Ora che la povera Lady Diana non c’è più pare che il rapporto tra le due ex amiche si sia rovinato.. sarà perché Fergie non può più avere qualcuno che fa scandalo più di lei?