Sapone alla papaya: un prodotto con capacità esfolianti

Il sapone di papaya ha delle caratteristiche che lo rendono un prodotto esfoliante. Ecco perché è ottimo per avere una pelle morbida e senza impurità.

La papaya è un frutto che viene coltivato nei paesi tropicali. Anche se è apprezzato per i suoi usi in cucina e le sue capacità nutritive, ha anche una storia come integratore per la cura della pelle.

La maggior parte dei saponi commerciali hanno una serie di elementi chimici al loro interno. In alcuni tipi di pelle, specialmente quella sensibile, possono causare irritazioni, allergie o cambiamenti nel pH naturale.

La papaina, in esso contenuto è un enzima attivo di questo frutto, è utilizzato nello sviluppo di saponi per vari scopi, ed è usata in dermatologia per minimizzare l’aspetto delle cicatrici.

Inoltre questo tipo di sapone è anche stimato per le sue proprietà di migliorare lo stato di salute della pelle, poiché aiuta a rimuovere le cellule morte. In compenso, la papaia possiede vitamina C, in grado di attenuare gli aspetti negativi dei radicali liberi e di aiutare a stimolare la produzione di collagene.

Il sapone di papaya inoltre apporta vitamina A, una sostanza nutritiva indispensabile per promuovere la rivitalizzazione delle cellule e attenuare le imperfezioni e le irregolarità.

Come scrub

Una delle proprietà principali del sapone di papaya è il suo effetto esfoliante. Questo significa che ha la capacità di eliminare le cellule morte che si depositano sulla superficie della pelle.

Anche se la pelle si rinnova naturalmente, spesso è necessario aiutare il processo con l’applicazione di prodotti ad effetto scrub. Questo darà al corpo e al viso un aspetto più luminoso e uniforme e tutto grazie alla papaina.

Come anti-acne

Per quanto non si possa considerare un trattamento prioritario per la cura dei brufoli dell’acne, il sapone di papaya aiuta nella pulizia della pelle, rimuovendo la cheratina che ha subito dei danneggiamenti.