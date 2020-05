3 Scrub corpo fai da te: facilissimi, efficaci e con ingredienti naturali

Prenditi cura della tua pelle esfoliandola 1 volta a settimana. Ecco 3 Scrub corpo fai da te: facilissimi, efficaci e green friendly!

3 Scrub corpo fai da te semplicissimi da realizzare e molto efficaci: a base di ingredienti naturali saranno una piacevole coccola settimanale.

Spesso i prodotti chimici nei cosmetici irritano la pelle invece di lenirla, usare prodotti naturali e preparare lo scrub a casa è più economico e sano!

Lo scrub corpo va fatto una volta a settimana per eliminare le cellule morte e far rinnovare la pelle. Sul viso invece ogni 10 giorni andrà benissimo! Per curare più spesso la pelle del viso provate il gommage: ha un azione esfoliante meno aggressiva e potete farlo anche 2 volte a settimana!

Come si prepara lo Scrub corpo e come si usa?

Per lo scrub corpo avrete bisogno di pochi ingredienti base:

Un ingrediente granuloso che funge da esfoliante (zucchero, sale, fondi di caffè) Qualcosa che conferisca profumo gradevole (buccia di arancia o limone, spezie, aromi e oli essenziali) Un ingrediente oleoso (olio evo, olio di cocco, olio di mandorle, olio di argan o karitè…) Miele, yogurt o aloe vera in crema per dare corpo e consistenza

Per preparare lo scrub corpo mettete tutti gli ingredienti necessari in una ciotola, mescolate e poi usatene circa 2 cucchiai pieni per tutto il corpo. Conservatelo ermeticamente chiuso possibilmente al fresco e al riparo dalla luce per circa 1 mese.

Dovrà avere una consistenza cremosa e densa alla fine della preparazione: per ottenere una pasta omogenea e ben legata aumentate l’ingrediente granuloso all’occorrenza.

Come applicare lo scrub corpo

Durante la doccia, dopo aver inumidito la pelle con acqua calda, passate lo scrub con movimenti circolari su tutto il corpo tranne nelle zone intime.

Strofinate per circa 2 minuti. Lasciate in posa qualche altro minuto e poi risciacquate con acqua tiepida. Applicate della crema idratante dopo la doccia!

3 idee Scrub corpo fai da te

Scrub anticellulite

Lo scrub anticellulite è fatto a base di fondi di caffè che con le sue proprietà osmotiche aiuterà a drenare i liquidi in eccesso.

Vi serviranno:

2 cucchiai di zucchero semolato

4 cucchiai olio cocco

5 cucchiai di fondi di caffè

1 cucchiaio di miele

cannella e caco in polvere (1 cucchiaino)

Scrub rivitalizzante

Lo scrub corpo rivitalizzante ed energizzante che tonificherà e disintossicherà la vostra pelle è base di menta e limone.

Mescolate:

6 cucchiai di sale fino

1 cucchiaio di aloe vera

3 cucchiai di olio di cocco

menta fresca a pezzettini q.b.

1/2 succo di limone

Scrub calmante e nutriente

Per uno scrub nutriente e calmante che rilassi e distenda la pelle utilizzate prodotti con funzionalità lenitive e ricche come l’avocado.

Mescolate in una ciotola:

6 cucchiai di zucchero

3 olio di mandorle dolci

1/3 avocado schiacciato

3 gocce di essenza di lavanda

rosmarino fresco tritato q.b.

