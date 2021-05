Sangiovanni, perché mette lo smalto? Svelato il curioso motivo

Chi ha seguito Amici 20 ha notato che quest’anno i ragazzi hanno lanciato diverse mode. Sangiovanni col suo smalto ha colpito tutti.

Era uno dei candidati alla vittoria di Amici 20 Sangiovanni, ma la simpatia di Giulia Stabile ha fatto sì che il televoto premiasse lei. La sua risata ha conquistato tantissimi telespettatori ma anche il suo talento nella danza non è stato da meno.

I due fidanzatini si sono sfidati a colpi di performance cantante e ballate e alla fine a stringere la coppa è stata proprio la dolcissima Giulia.

Sangiovanni, perché mette lo smalto?

Alcuni hanno notato che Sangiovanni, spesso e volentieri, ha messo lo smalto. Un dettaglio che dev’essere spiegato solo come il lancio di una moda? In fatto di stile, quest’anno, Sangio ha detto tanto. Bermuda coloratissimi, completi dai colori sgargianti a volte a fluo, tipicamente femminili.

C’è chi rimase perplesso davanti ad un foulard intrecciato sulla testa. Insomma, i sabato sera del serale sono stati caratterizzati dai suoi look strambi e dagli accessori assurdi che hanno però sempre avuto una spiegazione.

Ci sarà anche per lo smalto a cui non rinuncia mai? A quanto pare sì.

Sangio spiega il motivo dello smalto

Il cantante ha spiegato, in una recente intervista, che non rinuncia mai allo smalto perché è il modo più efficace e diretto per lanciare un messaggio a cui lui tiene particolarmente, come si evince anche da alcuni testi di canzoni riportate in studio.

Il cantautore vuole aprire la mentalità della società in cui viviamo, ancora legata a preconcetti astrusi e intrisi di pregiudizi.

Il suo è quindi un messaggio non tanto sulla parità di genere (o almeno non solo) ma sulla libertà di essere se stessi senza vincoli, limiti e senza per forza seguire dei modelli di bellezza imposti.