Una cifra piuttosto alta per un ragazzo di appena 18 anni. Ma il talent di Amici può questo ed altro. Ecco quanto guadagna Sangiovanni.

Sangiovanni, allievo della scuola di Amici 2021, riesce già a guadagnare con il suo talento ad Amici grazie alle copie dei suoi dischi venduti. Le sue canzone in Radio sono molto ascoltate tanto da mettere nel cassetto dei successi a soli 18 anni due dischi d’oro e uno di platino, una promessa del rap italiano.

In molti si chiedono quanto abbia guadagnato grazie al programma di Canale 5. Sicuramente è anche tra i candidati alla vittoria del talent, quindi potrebbe anche aggiudicarsi il montepremi.

LEGGI ANCHE –> Sangiovanni, dopo Amici di nuovo in una gara musicale in TV: ecco dove

LEGGI ANCHE –> Da Amici a Tale Quale Show: oggi sembra un altro l’ex vincitore Virginio Simonelli

Sangiovanni, quanto guadagna con Amici

Il favorito alla vittoria, Sangiovanni, con i due singoli Lady e Tutta la notte si è guadagnato già due dischi d’oro e uno di platino e la sua avventura ad Amici, programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, va ancora avanti. E’ in semifinale, ma con alta probabilità finirà anche nella finale.

All’anagrafe Damian Giovanni Pietro, Sangio è un cantautore promettete che ha un roseo futuro nel campo musicale. Se vincesse le prospettive di guadagno sarebbero sicuramente più alte.

Il rapper di 18 anni ha mostrato a tutti il suo talento di paroliere attraverso le sue canzoni diventate ormai popolarissime tra i giovani. Ma perché quel pseudonimo? Si fa chiamare così perché si è sempre sentito dire non avere la faccia da santo, il contrario della faccia da bravo ragazzo.

Prima di entrare nella scuderia di Maria De Filippi, il ragazzo frequentava il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro dove ritornerà per concludere il percorso dopo il talent.

Quando è entrato nella scuola aveva già due singoli editi alle spalle: Non+ (giugno 2020) e Parano!a (maggio 2020). Entrambi i brani sono pubblicati da Sugar Music, etichetta discografica di Caterina Caselli.

Gli altri due inediti ben noti, Lady e Tutta la notte, sono prodotte da Dardust, del produttore discografico Dario Faini.

Copie e soldi intascati

Entrambe le canzoni hanno ottenuto il disco d’oro. Ma quante copie vendute/scaricate servono per aggiudicarsi questi ambiziosi premi?

disco d’oro: 25.000 copie fisiche, 35.000 per le copie in digitale;

25.000 copie fisiche, 35.000 per le copie in digitale; disco di platino: 50.000 per le copie fisiche, 70.000 copie digitali.

Il disco di diamante, che in Italia è stato ottenuto da pochissimi singoli, necessita quindi del doppio del platino. Quanto si guadagna per ogni copia venduta?

L’artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro, per ogni canzone scaricata all’arista vanno tra gli 11 e i 16 centesimi. Questo, con un rapido calcolo, ha portato il giovane rapper a guadagnare 5.500 euro (se prendiamo come riferimento la soglia minima di 0.11 cent per download).

Simili guadagni anche per Tutta la notte. Senza contare che se vincesse porterebbe a casa 150.000 euro. Ci sono anche il premio della critica o dello sponsor, che possono far vincere tra i 20.000 e i 50.000 euro. Insomma, non possono che aumentare le sue entrate!