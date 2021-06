Romina Power, ecco perché la cantante indossa sempre vestiti lunghi

Col tempo gli abiti lunghi sono diventati un tratto distintivo di Romina Power.

Romina Power, nonostante la sua strabiliante carriera come cantante, pittrice, attrice e scrittrice, almeno qui in Italia, è conosciuta soprattutto per il suo travagliato rapporto con Al Bano.

I due, infatti, si conobbero sul set del film “Nel Sole” nel 1967, arrivando poi al matrimonio tre anni dopo. Dopo 40 anni insieme però, i due, nel 2012 divorziarono. Nonostante ciò, i due artisti hanno ripreso di recente a duettare insieme sui palchi di tutto il mondo.

Negli ultimi post Instagram abbiamo visto spesso la cantante con abiti lunghi

Una particolarità però ha catturato l’attenzione dei fan. La cantante, infatti, è vista sempre più spesso con indosso abiti lunghissimi. I motivi dietro tale scelta potrebbero essere diversi, ad esempio la necessità di portare scarpe basse in seguito alla sua operazione di artroscopia al ginocchio.

Infine, le altre ipotesi legate al nuovo stile assunto da Romina sono due. Il primo sarebbe un semplice cambio di stile per l’artista, non solo gradevole alla vista ma utile anche per nascondere il suo corpo, non più esile a causa del tempo.

L’ultimo motivo che poniamo alla vostra attenzione, invece, forse è anche quello più realistico. Romina, infatti, sembra aver abbracciato a piene mani la cultura indiana e buddista e l’indossare una tunica potrebbe solo essere stato un successivo step.