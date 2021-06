Romina Power in bikini striminzito: le curve della 69enne in una foto amarcord

Romina Power in bikini striminzito: le curve della 69enne in una foto...

La cantante negli ultimi giorni è più attiva sui social. A quanto pare svela di avere una grande voglia di mare. Romina Power in bikini è un sogno!

Per i VIP come Romina Power concedersi delle pause in totale relax non è così semplice. In agguato ci sono sempre dei paparazzi che non vedono l’ora di immortalare questi personaggi noti in bikini o in costumi molto generosi.

Romina proprio poche ore fa ha voluto condividere una foto che richiama molto l’estate e la voglia di tuffarsi e sentirsi liberi che accomuna un po’ tutti in questo periodo post pandemico.

Romina Power e la foto in bikini

La bella Romina Power ha condiviso uno scatto privato con i fan in cui si mostra in un bikini giallo piuttosto striminzito in cui si evidenziano le sue curve appena accennate per via della giovanissima età.

Lo scatto, infatti, risale a quanto lei aveva appena 13 anni. Uno scatto ‘vintage’ che però ha rimembrato a tutti il fascino intramontabile dell’artista che è stata per anni la moglie di Al Bano.

La cantante ha raccontato che in quell’occasione fu notata fa un talent scout. Si trovava al Hello Cabala fuori Roma e fu in quell’occasione che concesse il suo primo servizio fotografico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

I complimenti sui social

Tantissimi i complimenti arrivati sui social. Tra i commenti spicca anche quella della figlia omonima Romina che ha usato una emoticon d’amore in cui manifesta tutto il suo amore per la sua mamma: gli occhietti a forma di cuore sono emblematici.

Una foto che sicuramente suggerisce che anche la nostra Romina ha una gran voglia di estate e di mare che finalmente, nonostante il virus, ci possiamo di nuovo godere con le dovute precauzioni.