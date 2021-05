Romina Power stupisce tutti con il suo ultimo post che riguarda sua figlia Cristel Carrisi: scopriamo cosa è successo.

Avete mai visto Cristel? è uguale alla madre, ma a qualcuno ricorda anche Chiara Ferragni, vediamola.

Romina Power, tutti i suoi figli

Al Bano Carrisi e Romina Power, è la coppia più amata nel mondo dello spettacolo che da tantissimi anni fa sognare il mondo dello spettacolo italiano.

Come tutti sapranno, i due si sono sposati nel 1970 dal loro legame sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

La primogenita come è tristemente noto è scomparsa all’età di 23 anni.

Invece il secondogenito, Yari è amante della musica proprio come i suoi genitori ed è anche un bravissimo musicista e cantautore.

Addirittura ha collaborato con Jovanotti e ha scritto vari testi per suo padre.

La terza figlia della coppia invece si chiama Cristel Carrisi, nata il giorno di Natale, il 25 dicembre 1985.

All’inizio voleva seguire le orme dei suoi genitori, ma poi è diventata una stilista.

Nel 2016 si è sposata con l’imprenditore Davor Luksic e dalla loro relazione è nato il primogenito Kay.

Infine nel 1987 è nata, a Cellino San Marco, Romina Jr Carrisi.

Ha una passione molto forte per la fotografia e l’arte in generale, ha anche organizzato varie mostre fotografiche, che hanno riscosso molto successo.

Cristel Carrisi, la somiglianza clamorosa con Chiara Ferragni

Poco fa Romina Power ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della sua terzogenita.

Oggi è un giorno importante per la ragazza, per questo sua madre ha voluto dedicarle un post sui social, scrivendo:

“Oggi mi sento particolarmente fiera di Cristel, laureanda in letteratura a Harvard (tra le più prestigiose università americane) per una menzione speciale da parte del rettore dell’università. Non solo bella, moglie e mamma a tempo pieno ma anche intelligente”

Una soddisfazione davvero grande, anche Romina junior ha commentato il post con dei cuori rossi e i follower della cantante le hanno subito fatto i complimenti.

Nella foto del post c’è la bellissima Cristel che si scatta un selfie, semplicemente stupenda, ma la cosa che salta subito all’occhio è la somiglianza eclatante con la nota imprenditrice digitale, Chiara Ferragni.

In effetti in comune hanno davvero tanto e non solo esteticamente ma sono due mamma intelligenti e super in gamba.