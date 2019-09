Romina Power bollente, mutandine striminzite: curve abbondanti in primo piano: le foto fanno il giro del web

Romina Power mostra le curve in bikini : l’ex di Al Bano Carrisi stupisce i suoi fan

La sua bellezza non tramonta mai. Romina Power, alla soglia dei suoi 68 anni, continua ad incantare milioni di fan in tutto il mondo grazie non solo alla sua voce ma anche per il suo fascino.

Romina Power in : bellezza senza tempo

Una delle voci più belle degli anni ’90 è, senza dubbio, quella di Romina Power. L’artista italo-americana, insieme al suo ex marito Al Bano Carrisi dal quale ha avuto quattro figli, è riuscita a conquistare milioni di spettatori e intere platee sia in TV che sui social network grazie anche alla sua bellezza senza tempo. Nelle ultime ore, sui principali siti di gossip circola la bellissima foto pubblicata dal settimanale Chi che ha immortalato l’artista mentre si trovava in vacanza.

Nel dettaglio, a Romina è stato “rubato” uno scatto mentre indossa il suo classico costume da bagno rosa. Il bikini lascia intravedere tutte le sue forme morbide e delicate. Il suo fascino non conosce tempo e la foto ha, ancora una volta, conquistato i suoi fan.

La foto in questione, dunque, ritrae l’ex signora Carrisi che indossa uno striminzito tanga color rosa e con un’ingombrate maschera da sub mentre è intenta a salire e a scendere dalla sua barca privata. Una bellezza, quella della Power, destinata a non tramontare mai.

Un grande periodo per l’artista italo-americana

L’ex moglie di Al Bano sta vivendo un periodo particolarmente positivo della sua vita. Dopo la riconciliazione con il papà dei suoi figli è diventata di nuovo nonna qualche settimana fa. La terzogenita, Cristel, ha dato alla luce Cassia Ylenia, un anno dopo dalla nascita del piccolo Kai.

La figlia del cantante pugliese ha voluto chiamare la piccola anche con il nome della sorella, scomparsa nel gennaio del 1994 e di cui ancora oggi non si hanno più notizie.