Romina Power, il grande dolore ‘Dopo Al Bano sono stata malissimo’: la confessione della cantante spiazza tutti

Romina Power, la verità sui suoi sentimenti per Al Bano: ‘L’ho vissuto malissimo’

L’amatissima cantante Romina Power, qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista molto toccante, nella quale si racconta a 360 gradi, parlando anche del suo ex marito Albano Carrisi

La confessione di Romina Power: ”Il mio dolore più grande…”

Qualche tempo fa, Romina Power, ha rilasciato quante tempo fa un’intervista molto interessante ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita. Ancora oggi, nonostante sia passato del tempo dal loro divorzi in molti non possono fare a meno di associare al nome della cantante quello del suo ex marito: Al Bano Carrisi.

I due infatti, sono stati insieme per molti anni ed hanno avuto quattro figli. Molte sono le fanpage dedicate alla coppia e, molti dei loro fan sperano in un ritorno di fiamma. Ma ad oggi le cose non sono cambiate.

Romina, al momento sta vivendo un periodo molto felice: è diventata nonna per la seconda volta! La figlia Cristel Carrisi, ha dato alla luce la sua secondogenita, dopo il matrimonio con Davor Luksic.

Anche se al momento sta andando avanti serenamente con la sua vita, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ha parlato della fine della sua storia d’amore con il cantante di Cellino, ripercorrendo quello che per lei fu un periodo veramente brutto.

La fine del matrimonio tra Albano e Romina

La Power ha confessato:

Io il divorzio l’ho vissuto malissimo, come una sconfitta.

Inoltre ha aggiunto:

credevo molto nel matrimonio

La cantante ha raccontato che per lei i suoi figli furono molto importanti ed in quel difficile periodo gli sono stati molto vicini.

In fondo il mito di Al Bano e Romina è nato perché noi due volevamo cantare insieme, fare insieme le tournée, condividere ogni cosa

In molti credeva che tra i due negli ultimi tempi ci fosse un ritorno di fiamma ma Al Bano ha messo a tacere ogni eventuale voce al riguardo dicendo che per lui ormai il tempo degli amori è finito.

La nascita di Cassia riunisce la famiglia

Una bella notizia in famiglia potrebbe aiutare i due a ritrovare la sintonia di un tempo. La bella Romina ha ancora un fascino invidiabile, nonostante l’età: certe bellezze nemmeno il tempo riesce a scalfirlo.

La figlia Cristel ha dato da poco alla luce la piccola Cassia, la sua secondogenita. L’arrivo di un’altra nipotina potrebbe riaccendere quell’antico ardore? I fan lo sperano.

Il gesto di Cristel per Ylenia

Cristel, tra l’altro, si è resa protagonista di un gesto davvero bellissimo. Ha dato alla figlia Cassia un doppio norme che ha commosso i fan: Ylenia. Sì, esatto. Cristel ha voluto fare un bellissimo regalo alla famiglia riportando a casa la primogenita scomparsa, a modo suo ovviamente.

Speriamo solo che adesso i due cantanti e la famiglia riunita con ben 2 new entry abbia tutto quello che desideri per trovare la tanto cantata ‘felicità’.