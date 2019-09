Al Bano sospeso nel vuoto, paura per l’ex di Romina Power: il video amarcord sui social fa il giro del web

Al Bano sospeso nel vuoto, paura per l’ex di Romina Power: il...

Al Bano non è più un ragazzino, ma la tempra è sempre la stessa. Il cantante ha dimostrato di avere ancora coraggio e forza in quantità

Papà, zio, nonno bis… Al Bano è tutto questo, eppure, ama ancora stupire i suoi fan. Facendo cosa? Gesti come quelli che vedremo nel video postato sul fondo.

Al Bano, attimi da paura per una pericolosa arrampicata

Voleva ritirarsi dalla musica perché forse pensava che il suo corpo non avrebbe retto alle emozioni che condivide con il pubblico. Invece, il cantante è addirittura stato capace di arrampicarsi su una torre del palco sotto gli occhi attenti di coloro che erano andati a vedere il suo concerto. Ovviamente, il video che lo ritrae è diventato in pochi attivi virale. E’ stato condiviso dall’instancabile fanpage. Dopo l’infarto nel 2017, l’ipotesi del ritiro si faceva sempre più reale, ma dopo queste prove di concerto, pare che sia da scartare.

Il malore sopraggiunse durante le prove per un concerto che avrebbe dovuto tenersi all’Auditorium Parco della Musica nel cuore di Roma. Per il malore però saltò tutto, il cantante si accasciò a terra e venne portato all’ospedale. Nessuno poteva pensare che con l’amore che ha sempre provato verso il canto Al Bano potesse pensare seriamente al ritiro. In un’intervista però rivela:

“È vero, volevo ritirarmi alla fine di quest’anno, ma la reazione dei miei fan dopo l’annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea. Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi”.

Quindi messa di nuovo in cantina l’idea di ritirarsi, il cantante è tornato a far parlare di sè per i suoi colpi di testa.

Il cantante sospeso nel vuoto

Figlio di contadini, abituato al lavoro fisico, Al Bano ha dimostrato di avere tenacia e forza di volontà. Poche ore fa, la pagina fan del cantante, ha diffuso un video ‘amarcord’ risalente a qualche anno fa e che mostra il cantante mentre arrampica in una torretta del palco dove sono state montare le luci.

Quel gesto ha messo in allarme tutti, la stessa Romina Power che in quel momento era con l’ex marito sul palco. Per evitare che si lasciasse trasportare troppo dall’euforia, Romina l’ha riportato con i piedi a terra dicendogli: