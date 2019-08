Romina Power mostra le curve in un bikini mozzafiato: l’ex di Al...

Romina Power mostra le curve in un bikini mozzafiato: l’ex di Al Bano una bellezza burrosa, ecco la foto che ha fatto il giro del web

La sua bellezza non tramonta mai. Romina Power, alla soglia dei suoi 68 anni, continua ad incantare milioni di fan non solo per la sua voce.

Romina Power di nuovo nonna

Per la gioia dei numerosi fan della coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power è finalmente arrivata la notizia che tutti aspettavano: è nata la piccola Cassia. Il 3 agosto scorso, la terzogenita della coppia ha dato alla luce la sua seconda figlia, appena dopo un anno dalla nascita del primogenito Kay. Contrariamente alle aspettative, la piccola è nata qualche giorno prima rispetto alla data prevista impaziente di conoscere la sua bellissima famiglia. La notizia del lieto evento è stata dapprima diffusa su una delle fanpage interamente dedicata ai due artisti. Qualche giorno più tardi sia l’artista italo-americana che sua figlia Romina hanno condiviso sui social delle dolcissime foto con tanto di dediche speciali per l’ultima arrivata nella famiglia Carrisi.

La Power ha deciso di emozionare i suoi follower condividendo un tenero scatto in cui Cassia stringe la mano di sua mamma, mentre Romina ha voluto dare il benvenuto alla piccolo con una foto che la ritrae insieme a Cristel con il pancione.

L’artista italo-americana incanta in bikini

Nelle ultime ore, circola in rete alcune foto che ritraggono l’ex moglie di Al Bano a mare. L’artista, al largo del Golfo di Napoli, si è concessa una nuotata in bikini e mostra le sue morbide curve. Si tratta ovviamente di foto pubblicate qualche anno fa dal settimanale Chi.

Nel dettaglio, l’artista ha indossato un costume a due pezzi di colore rosa. La foto è stata molto apprezzata dal popolo del web perché, nonostante non sia più giovane, è sempre una bellissima donna. Ecco le foto: