Al Bano si allarga la famiglia, Romina Carrisi mostra il pancione: la dolce dedica per il lieto evento, la nascita della piccola Cassia

Al Bano è un cantante molto amato, i suoi numerosissimi fan amano anche i suoi figli. Seguitissima sui social, l’ultimogenita della coppia ha condiviso su IG una lieta notizia.

Romina Carrisi annuncia la nascita di Cassia

La giovane figlia di Al Bano e Romina Power è nota al grande pubblico non solo per la sua disarmante bellezza ma soprattutto per la sua bravura. L’ultimogenita della coppia ha dimostrato di aver talento creando gag divertenti che sicuramente hanno divertito i suoi seguaci e non solo: è un’artista a tutto tondo, con due genitori così non poteva essere diversamente.

Romina Carrisi è molto attiva sui social e non manca mai di condividere selfie o scatti artistici che sono apprezzati dal popolo del web. Questa volta, la figlia del cantante di Cellino San Marco ha pubblicato un tenero scatto che la ritrae insieme a sua sorella Cristel annunciando la nascita della piccola Cassia.

Cristel Carrisi di nuovo mamma

La famiglia Carrisi si è ulteriormente allargata: la scorsa settimana Cristel Carrisi ha dato alla luce la sua seconda figlia appena dopo un anno dalla nascita del piccolo Kay.La stilista pugliese e suo marito, Davor Luksic hanno deciso di chiamarla Cassia. La notizia si è rapidamente diffusa sui social grazie ad una fan page dedicata a Romina Power e Al Bano. Ma nelle ultime ore, il lieto evento è stato ufficializzato sui social con le prime foto pubblicate sia dall’artista italo-americana sia da sua figlia.

Nel dettaglio, Romina Carrisi ha condiviso uno scatto insieme alla sorella accompagnato da una dolcissima didascalia in cui annuncia l’arrivo in famiglia della sua nipotina: