Romina Power mostra la nipotina Cassia sui social per la prima volta: la dolce dedica dell’ex di Al Bano – Foto

Romina Power pubblica il primo scatto di Cassia sui social, la nipote nata la scorsa settimana: “Quella manina che la mamma non lascera’ per il resto della vita”

L’artista italo-americana, Romina Power, ha condiviso uno scatto in cui presenta sui social la nuova arrivata in famiglia: la piccola Cassia.

Romina Power mostra sua nipote sui social

La notizia tanto attesa dai fan della coppia è finalmente arrivata. La famiglia Carrisi si è ulteriormente allargata: la scorsa settimana Cristel Carrisi ha dato alla luce la sua seconda figlia. Dopo la nascita del piccolo Kay, a maggio dello scorso anno, la stilista pugliese e suo marito, Davor Luksic hanno scoperto che sarebbero diventati nuovamente genitori. I neo-genitori hanno deciso di chiamarla Cassia. La notizia si è rapidamente diffusa sui social grazie ad una fan page dedicata a Romina Power e Al Bano. I fan si sono immediatamente precipitati sui social per congratularsi e per scrivere un messaggio di auguri.

Poche ore fa, l’artista italo-americana ha condiviso su IG una tenera foto in cui presenta i suoi fan la piccola Cassia.

La dolce dedica per la piccola Cassia

I nonni sono molto dolci con l’ultima arrivata in famiglia. Non molte ore fa, l’ex moglie di Al Bano ha condiviso una foto in cui immortala un momento particolarmente commovente: la piccola Cassia stringe le mani si sua mamma Cristel.

Lo scatto è stato accompagnato da questa toccante didascalia che ha inevitabilmente commosso il popolo del web:

“Quella manina che la mamma non lascera’ per il resto della vita ❤”

La piccola Cassia, così come suo fratellino, non sono mostrati in volto perché Romina Power e Al Bano cercano di tenere lontani i più piccoli dal gossip. Lo hanno fatto in passato con i figli, anche sedata la loro popolarità- era praticamente impossibile che la gente non si interessasse alla loro vita.