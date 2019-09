Ylenia Carrisi ritorna a casa grazie alla sorella Cristel, la figlia di Al Bano e il gesto inaspettato – Foto

Ylenia Carrisi ha fatto tanto parlare di sé prima e dopo la sua scomparsa, un dramma che ha finito per separare Romina e Al Bano: il gesto di Cristel ha emozionato tutti

Quando la figlia di Al Bano sparì tutto il mondo si mise sulle sue tracce. Il dramma di Ylenia Carrisi e della famiglia dei due cantanti divenne quello di tutto il mondo, dei fan che li avevano sempre amati e seguiti. Ancora oggi il nome della primogenita della coppia suscita emozioni. C’è però chi ha voluto fare il modo che ritornasse a casa: la sorella Cristel ha fatto per lei qualcosa di speciale.

Ylenia Carrisi, il gesto incredibile della sorella Cristel

Le figlie di Al Bano sono molto amate e seguite sui social. In tanti vorrebbero che Ylenia Carrisi tornasse a casa. Un sogno che, in qualche modo, è diventato realtà. Cristel Carrisi, diventata mamma per la seconda volta, ha voluto riportare a casa l’anima di Ylenia con un gesto che ha commosso tutto il mondo social. La fanpage di Romina Power ha reso noto il tutto.

I fan hanno regalato alla neo mamma un bellissimo cigno dondolo, una cornice e un pupazzo di Minnie. Tutte cose che sicuramente faranno felici la piccola Cassia ma che hanno reso nota una verità speciale: Cristel ha voluto chiamare la figlia come la sorella dando a Cassia – Ylenia – come secondo nome. Ecco il regalo della fanpage.

Ylenia, il ricordo di mamma Romina e le speranze del suo ritorno

In questo modo una parte della figlia dei due cantanti sembra aver far ritorno a casa. Non sono mai sparire del tutto le speranze di rivedere Ylenia Carrisi di nuovo a Cellino San Marco. Le probabilità che sia ancora viva sono poche, ma molti in famiglia credono sia ancora sulla terra.

Romina Power in passato ha persino ipotizzato il fatto che la figlia potesse essere scomparsa e che non avrebbe più fatto ritorno per una perdita di memoria.Se fosse così, si spiegherebbe anche l’indifferenza al dolore dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Noi ci auguriamo che Ylenia sia viva e felice ovunque sia.