Romina Power in tanga, forme abbondanti in mostra: l’ex di Al Bano e gli scatti rubati – Foto

Romina Power in tanga, forme abbondanti in mostra: l’ex di Al Bano...

Romina Power sta vivendo un bel periodo. Dopo il recupero del rapporto con Al Bano, si mostra bellissima in vacanza. Le foto stanno facendo il giro del web

Romina Power è conosciuta per essere una delle cantanti più talentuose degli anni novanta e non solo. Dopo aver conquistato il cuore di Al Bano Carrisi, l’amore della sua vita con il quale ha avuto 4 figli, è diventata una vera e propria icona italo-americana del canto, conquistando milioni di spettatori e intere platee, sia in televisione che sui social network. Romina è una di quelle bellezze senza tempo: sempre molto apprezzata dai maschietti, molti ipotizzano che addirittura la corteggi ancora Al Bano.

Romina Power in vacanza, il costume lascia troppo scoperto

A Romina è stato “rubato” uno scatto dai fotografi del settimanale Chi, mentre indossa il suo classico costume da bagno rosa. Il costumino è sottile, la avvolge appena, lasciando intravedere tutte le sue forme morbide e delicate, facendo incuriosire anche i più scettici. La sensualità della Power non conosce limiti: è riuscita a conquistare sguardi indiscreti con il suo semi-tanga, mostrando un lato b particolarmente sodo.

“Voglio le vacanze tutto l’anno!”

Questa la didascalia ad accompagnare una foto scattata dal figlio Yari Carrisi. Sappiamo che la Power, infatti, ha sempre amato le avventure, ha sempre amato viaggiare e non ha mai percorso nessuna meta da sola: con lei, bellezza e ironia vanno di pari passo, accompagnandola sempre e ovunque.

Stagione d’oro per la ex di Al Bano

Romina Power sta veramente vivendo una stagione d’oro, sia per quanto riguarda la sua carriera che per quel che concerne la sua vita privata e familiare. Dopo aver ritrovato il rapporto con Al Bano, infatti, i due sembrano anche aver recuperato la sintonia tra anime, non solo sul palco. Insomma, un gran bel periodo per l’ex di Al Bano!

L’arrivo della nipotina ha sicuramente dato loro ancora più collante e una maggiore consapevolezza dell’infinità del sentimento che non potrà mai svanire. Forse, secondo alcune indiscrezioni, potremmo anche vedere presto la cantante accanto alla Venier nella sua Domenica In. Intanto, ecco i vecchi scatti di Chi che non tutti hanno avuto il piacere di vedere.