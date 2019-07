Romina Power, profondo lutto ‘Era incinta.. ‘: il ricordo struggente sui social commuove i fan

Lutto per Romina Power: è scomparsa Valentina Cortese, la diva del cinema e del teatro italiano, il messaggio di addio sui social

L’artista italo-americana, Romina Power, ha voluto salutare Valentina Cortese con struggente messaggio sui social.

Romina Power: addio a Valentina Cortese

L’ex compagna di Al Bano Carrisi si è sempre dimostrata una donna con un grande cuore. Romina Power è molto attiva sui social e spesso condivide con i suoi follower pezzi della sua vita quotidiana. Questa volta, ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere il suo immenso dolore per quanto è accaduto pochi giorni fa. Nel dettaglio, l’artista ha condiviso un articolo di giornali in cui si racconta la storia di una delle dive più amate del nostro paese: Valentina Cortese. L’attrice milanese si è spenta, all’età di 96 anni, nella sua casa nel capoluogo lombardo. Considerata una delle ultime dive del teatro italiano, nel corso della sua lunga carriera l’attrice ha preso parte a numerose pellicole di successo. Il suo debutto è arrivato negli anni ’40, nel film L’orizzonte dipinto quando era poco più che una ventenne. Da quel momento, molti sono i ruoli che l’hanno resa famosa sul grande schermo e al teatro.

Romina Power ha voluto salutare l’attrice sui social, accompagnando l’articolo di giornale con un bellissimo ricordo:

Mia madre e Valentina erano incinta allo stesso tempo a Los Angeles. 😢

I funerali dell’attrice milanese

I funerali della diva del cinema e teatro italiano si sono tenuti nella chiesa di San Marco, a due passi dal quartiere degli artisti di Brera. Molti i volti noti che hanno preso parte alle esequie per salutare, un ultima volta, l’attrice milanese tra cui Carla Fracci. Il direttore del teatro Franco Parenti di Milano ha espresso un suo pensiero sull’attrice: