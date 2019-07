Romina Power obbligato il vaccino: dopo l’operazione, l’ex di Al Bano si sfoga sui social

Romina Power ha lasciato tutti senza parole con lo sfogo avuto qualche ora fa sui social. La cantante, dopo l’operazione confessa le sue vere paure

Romina Power, ieri ospite a Una voce per Padre Pio con Al Bano, ha esordito, poche re fa sui social raccontando la sua verità su un tema molto d’attualità, ovvero i vaccini. La cantante non trova giusta l’idea di renderli obbligatori.

Romina Power obbligo del vaccino, lo sfogo sui social

La cantante, ex moglie di Al Bano, spesso e volentieri usa i social per sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione di fronte alle incoerenze e alle nefandezze dell’uomo. Romina Power, ultimamente, ha anche parlato della sua salute, postando una foto che la ritraeva in sala operatoria.

L’artista è stata raggiunta da tutta la famiglia per un’improvvisa e necessaria operazione al ginocchio. Sembra nulla di grave, mai i suoi numerosissimi fan si sono molto spaventati. In genere, Romina sui social ama condividere consigli, belle foto del passato o ritratti inquietanti della società.

Spesso si è battuta contro le scie chimiche, per esempio, adesso è tornata a sfogarsi dopo aver letto una notizia sui giornali che non le è piaciuta affatto: quella riguardante i vaccini.

In Italiana i vaccini saranno obbligatori per l’iscrizione, la cantante non ci sta

Romina Power, come molti altri cittadini, in realtà, non trova assolutamente giusto imporre il vaccino a tutti i bambini. I genitori dovrebbero avere la possibilità di scegliere se farlo o meno. L’imposizione sembra quasi dittatoriale, ma ci sono – alla base di queste decisioni- dei motivi sanitari che hanno come finalità proprio la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie.

Insomma, se da un lato sembra assurdo negare la scuola ad un bambino che non fa il vaccino, dall’altro ci si dovrebbe interrogare sui rischi di non farlo. La cantante pare non sia per nulla d’accordo con questa decisione. Ecco il suo post polemico suo social.