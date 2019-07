Loredana Lecciso ‘Al Bano? Spero non sia condizionato da Romina Power’: lo sfogo nell’intervista a Chi

Loredana Lecciso ha voluto rilasciare un’intervista a Chi dove ha raccontato del suo amore per Al Bano che in qualche modo non è mai finito

Un amore come quello di Al Bano e Loredana Lecciso non è stato facile. I due avevano matrimoni precedenti, storie che hanno appassionato l’intero mondo, come quella con Romina Power. Eppure, la Lecciso non si è mai arresa. Sin dai primi mesi insieme ha dimostrato che lei con il cantante faceva sul serio e in questa intervista a Chi non ha potuto che ribadire il grande amore per l’ex marito della Power, un amore che sembra aver ritrovato un equilibrio.

Loredana Lecciso: Romina Power? Mi auguro che Al Bano non si faccia condizionare

Difficilmente Loredana Lecciso concede interviste. A volte però anche lei ha bisogno di dire la sua, di raccontare al mondo come stanno le cose, soprattutto dopo che il gossip ha praticamente invaso la sua vita. Ai microfoni di Chi, Loredana ha voluto raccontare dell’amore con Al Bano e del rapporto finalmente ritrovato.

Loredana però tiene subito a precisare di non essere di nuovo la compagna del cantante. I due hanno ritrovato la serenità, ma non sono di nuovo la coppia di un tempo anche se paradossalmente lei ritiene di volergli più bene adesso che in passato:

“Sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione: non voglio identificare i rapporti, li voglio vivere.”

Ovviamente, non poteva mancare l’opinione di Lory sull’ex volto moglie del cantante di Cellino San Marco. Il giornalista di Chi le fa notare, infatti, che quando il cantante è con la sua ex dolce metà, è diverso, come se ci fossero due Al Bano.

La Lecciso però manda una frecciatina:

Al Bano è sempre lo stesso e mi auguro che non sia condizionato.

Proprio di recente, Loredana per il bene della sua famiglia allargato ha deciso di tendere la mano alla cantante americana deponendo le armi.

Loredana e la figlia Jasmine in copertina

Proprio in questi giorni la bellissima Jasmine Carrisi è stata vittima di alcuni haters che hanno sottolineato tutti i ‘difetti’ del suo modo di essere. Purtroppo la rete è piena di persone frustrate o esageratamente ‘bacchettone’. La ragazza che ha appena 18 anni ama condividere sui social le sue esperienze, le frasi delle canzoni che più ama, eppure questo spesso viene travisato. Alcuni l’accusano di essere troppo aggressiva, altri strafottente o una che ha cattiva esempi. Ma Loredana è una mamma davvero impeccabile. Non fa mancare nulla ai suoi figli ma cerca anche di insegnare loro i valori più importanti:

I miei figli hanno imparato a distinguere le critiche in base a chi le muove. Penso che una persona mediamente in salute mentale non spenderebbe mai il proprio tempo ad attaccare una ragazzina di 18 anni.

Per fortna, i più giovani della famiglia, Jasmine e Bido possono contare anche su un papà molto severo ma anche amorevole e dei fratelli e delle sorelle che possono fare loto da mentori. Insomma, la loro vita è tutta in salita!