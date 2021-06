Ci ha lasciato poche ore fa Michele Merlo, noto anche come Mike Bird. Riccardo Marcuzzo, suo rivale, ha postato un video privato.

Una notizia, quella della morte di Mike Bird, all’anagrafe Michele Merlo, che ha lasciato senza parole tutti gli ex allievi di Amici. Anche il suo acerrimo rivale nel talent, Riccardo Marcuzzo, ha voluto rompere il silenzio social su questa terribile tragedia.

Non è stato l’unico a voler ricordare l’ex compagno di avventura sui social. Tanti i volti noti e meno noti che hanno voluto ricordare il cantante scomparso. In primis, l’ex fidanzata Shady conosciuta proprio nel talent, ma anche il prof Rudy Zerbi, l’amatissima coach Emma Marrone e tanti altri compagni d’avventura.

Michele Merlo muore, Riccardo Marcuzzo rompe il silenzio

Non sono stati idilliaci i rapporti tra Riccardo Marcuzzo, in arte Ricky e Michele Merlo, il cantante di amici deceduto poche ore fa per una leucemia fulminante.

A dare la triste notizia è stata proprio la famiglia che non ha mai nascosto la gravità della malattia che lo ha stroncato.

Riccardo ha un cuore grande e nonostante i contrasti con Mike non ha potuto che scrivere delle belle parole per lui.

Il messaggio di Ricky

Il cantante non ha nascosto di aver avuto bisogno di fermarsi un attimo mentre era al volante della sua auto perché la notizia lo ha colpito nel profondo facendolo crollare in un pianto irrefrenabile.

Un ultimo addio che ha colpito i fan di entrambi i cantanti che per un po’ sono stati rivali ma hanno comunque stretto un bel rapporto dentro la scuola di Maria De Filippi.

Il cantante ha anche condiviso un video inedito girato proprio negli alberghi che li ospitavano durante il talent.

Un video in cui i ragazzini ‘lottano’ contro delle lampade che non si reggono bene al muro. Un dolce ricordo corredato da parole che commuovono, dell’emozione e delle insicurezze che li hanno uniti.