Cos’è la leucemia fulminante? I sintomi della malattia che ha ucciso Michele Merlo

Una malattia che ha ucciso Michele Merlo in pochi giorni. Ma cos’è la leucemia fulminante? Vediamo i dettagli e i sintomi di questa malattia.

Il giovane cantante di Amici, Michele Merlo non ce l’ha fatta. Ad ucciderlo una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. In molti si chiedono come si contrae questa malattia e come si può combattere.

E’ assurdo pensare che una vita così giovane posa spezzarsi da un momento all’altro. L’ex talento di Amici. Scopriamo insieme alcuni dettagli su questa patologia.

Michele Merlo ucciso da una leucemia fulminante: cos’è questa malattia?

La leucemia fulminante è una forma molto acuta di tumore del sangue. In gergo tecnico si tratta della leucemia promielocitica acuta ed è la forma più aggressiva di questo tipo di tumore.

Se non viene diagnosticata in tempo, purtroppo questo tumore è in grado di uccidere il paziente in pochi giorni, proprio com’è successo all’artista di Amici.

Se si scopre in tempo la sua presenza, le speranze di guarigioni sono piuttosto alte.

I sintomi che ci devono mettere in allerta

Come ogni malattia, anche la leucemia acuta ha alcuni sintomi che possono fungere da campanello di allarme per controlli che possono mettere in luce la malattia e intervenire subito col ciclo di cure.

Il sintomo che ci deve subito spingere a fare dei controlli sono senz’altro le emorragie cutanee. Ma anche improvvise fuoriuscite di sangue dalle narici, dalle gengive, nelle urine.

Anche molta stanchezza e malessere generale possono essere tra i sintomi di questa patologia.

In questi casi è sempre meglio fare quanto prima un esame del sangue specifico che possa mettere in luce eventuali problemi. La causa di questa malattia? Pare sia un difetto generico acquisito e alla sua improvvisa alternazione.

