Michele Merlo non ce l’ha fatta: il gesto dell’ex Shady è agghiacciante

Chi segue da sempre Amici si ricorderà di lei. Shady durante il talent ha incontrato non poche difficoltà ma anche l’amore con Michele Merlo.

Una dramma che ha colpito al cuore i fan di Amici quella di Michele Merlo. Persino Shady, sua ex fidanzata non ha potuto rimanere in silenzio. La ragazza ha fatto il modo che il suo talento emergesse all’estero: il suo modo di cantare e di fare musica ha sempre avuto più inclinazione per la musica straniera.

Esplorando nuovi paesi con la sua musica, l’ex talento di Amici ha cambiato nome d’arte e anche stile: rivoluzionando totalmente il suo aspetto.

LEGGI ANCHE –> Michele Merlo sta peggiorando: l’ultimo aggiornamento della famiglia sulle sue condizioni

LEGGI ANCHE –>Vi ricordate di Mike Bird di Amici 16? è in gravi condizioni di salute: cosa è successo

Shady, radicalmente cambiamento dopo Amici: il messaggio per Bird

La bellissima Shady ha avuto un percorso difficile nella scuola. Spesso e volentieri le sue insicurezze hanno giocato contro di lei.

Dopo l’esperienza nel talent ha subito cercato di portare la sua musica all’estero cambiando nome d’arte e rivoluzionando del tutto il suo look: con colori di capelli decisamente particolari (dalle tinte del viola al biondo platino) e con lentine dal colori chiarissimi che contrastano nettamente con i suoi colori naturali.

Non tutti sanno però che all’interno della casa ha avuto l’appoggio di molti compagni, in particolare di Michele Merlo che purtroppo oggi lotta contro la vita e la morte.

Secondo alcuni gossip, i due all’interno della casetta, hanno avuto una relazione. Dopo il talent le loro strade si sono separati ma i rapporti d’amicizia restano.

La preghiera per Michele Merlo

Oggi Shady è fidanzata con un altro ragazzo ed è felice anche sul piano professionale. Non poteva restare in silenzio però dopo aver saputo che Mike lotta tra la vita e la morte.

Il ragazzo, infatti, è stato colpito da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Le sue condizioni, oggi, sono piuttosto critiche.

La cantante ha pregato per lui sui social. Purtroppo è arrivata da poco la notizia della sua morte.