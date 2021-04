Regina Elisabetta, muore poco dopo il funerale di Filippo: il triste addio all’amico Oswald

Un compleanno amaro per la Regina Elisabetta. Dopo la morte di Filippo, arriva un’altra nefasta notizia a Buckingham Palace.

Non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto la Regina Elisabetta. Un compleanno insolito e nefasto caratterizzato dal lutto, una perdita amara per la famiglia reale.

Una morte inaspettata, arrivata proprio durante i funerali del Principe Filippo. Ecco cos’è successo nella famiglia reale.

LEGGI ANCHE –> Principe Filippo, svelata l’incredibile eredità lasciata dopo la morte

LEGGI ANCHE –>Lady Diana, spunta il triste messaggio nascosto nel suo mascara blu

La Regina Elisabetta terribile lutto

Sicuramente La Regina Elisabetta aveva in mente qualcosa di diverso per il suo compleanno. Invece, i suoi 95 anni sono stati segnali dalla morte.

Prima il suo amatissimo marito, il Principe Filippo che – nonostante le varie polemiche generate tra i sudditi – è sempre stato molto amato.

Proprio durante i funerali del Principe è morto Sir Michael Oswald, amico della sovrana nonché collaboratore della Famiglia Reale da oltre cinquant’anni.

Un altro immenso dolore per Elisabetta

Per i tabloid britannici tale ulteriore dramma potrebbe spingere la regina quantomeno ad archiviare per un po’ gli incarichi ufficiali, alcuni pensano che possa scegliere addirittura di ritirarsi.

Carlo si starebbe organizzando per mettersi a capo di una specie di reggenza insieme al figlio William. Tra l’altro le sue fragili attuali condizioni psicologiche non le consentono di per affrontare la faida interna che si sta consumando tra i figli di Carlo. Per metabolizzare la cosa sicuramente avrà chiesto una tregua.

Chi era Sir Michael Oswald?

E’ morto a 86 anni. Per anni è stato manager dei Royal Studs e del National Hunt Racing Adviser, ovvero il consigliere delle corse dei cavalli per la regina Elisabetta dal 2003. Dal 1970 al 2002 ha ricoperto il medesimo ruolo per la Regina Madre. Nel 2020 è stato nominato ufficialmente Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano.

Nella vita ha sposato Lady Angela Cecil, la figlia del sesto marchese di Exeter ed ex dama di compagnia della Regina Madre. Proprio quest’ultima ha dichiarato:

“Ha sempre detto che aveva il lavoro più meraviglioso che si potesse mai avere”

Una sua vita purtroppo però si è spenta pochi giorni fa.