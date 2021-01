Lady Diana, spunta il triste messaggio nascosto nel suo mascara blu

La principessa del Galles ha sempre avuto un look inconfondibile, che in realtà celava una verità drammatica.

Lady Diana ha sempre curato il suo aspetto nei minimi dettagli in occasione degli incontri pubblici. Il suo stile bon ton è riconosciuto in tutto il mondo e viene tuttora replicato.

In realtà, il look e in particolare il trucco della principessa pare nascondessero un messaggio davvero triste.

La principessa ama molto indossare l’eyeliner azzurro, il mascara blu e persino la matita blu.

Il suo make up blu è diventato famoso in tutto il mondo e serviva a valorizzare i suoi splendidi occhi occhi chiari. Negli anni ’80 comparirono i primi inchiostri colorati per il trucco del viso e Lady Diana ne rimase letteralmente folgorata.

Da quel momento, prima di uscire passava sempre il suo Ocean Blue, e il nuovo look divenne presto la cifra stilistica dei suoi primi piani. Si arrivò addirittura a parlare di “Blue Royal Make Up“ per la combinazione di azzurri usati dalla principessa.

In seguito, però, Lady Diana incontro la make up artist Mary Greenwell, che la informò di come in realtà il trucco blu non la valorizzasse.

Gli inchiostri blu, infatti, pare rischiassero di spegnere il chiarore dei suoi occhi, che non avrebbe potuto reggere il confronto. Da quel momento, la principessa indossò colori più caldi sulla palpebra superiore, come il marrone, e mascara neri.

Il triste messaggio della principessa

In realtà, la sperimentazione nel make up di Lady D celava il desiderio di rivalsa nei confronti della famiglia reale.

La principessa avrebbe voluto osare di più, ma non le era consentito a causa delle rigide limitazioni del protocollo reale.

Benché Diana continuasse ad attenersi alle regole, la principessa volle comunque seguire le mode e lasciare spazio a un pizzico di trasgressione, che probabilmente la illudeva di essere libera.