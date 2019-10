‘Non doveva farlo’ La furiosa lite tra la Regina Elisabetta e Lady Diana prima dell’incidente

Un esperto ha rivelato che la Regina Elisabetta si scagliò come una furia contro Lady Diana. Solo oggi, a distanza di anni dalla morte, emerge la verità

La bella Lady Diana fece infuriare la Regina Elisabetta per aver ignorato con il suo comportamento le regole del protocollo reale.

Una fonte rivela tutto.

Il divorzio che sconvolse il Regno Unito

Quando il Principe Carlo, erede al trono britannico, portò all’altare la giovanissima Lady Diana, il mpndo restò affascinato da quella che sembrava proprio una favola.

Purtroppo dopo solo pochi anni, intorno al 1985 la favola si trasformò e la Principessa Diana cominciò ad essere inquieta in un matrimonio in cui non si sentiva amata né libera di poter essere se stessa.

Il tradimento di Carlo con l’amante storica Camilla Parker fu la goccia che fece traboccare il vaso ed tra i due la crisi divenne evidente: anche Diana cominciò ad avere storie parallele ed in breve la notizia della crisi ebbe un’ufficializzazione dopo il 1992.

Il Principe e la Principessa di Galles divorziarono poi nel 1996 solo un anno prima della morte di Lady Diana.

Proprio in quell’anno Lady Diana fece l’annuncio che fece infuriare Buckingham Palace

L’ira della Regina Elisabetta

Una fonte ufficiale, come riporta il Daily Express, rivela che la Regina andò su tutte le furie nei confronti di Diana proprio per una questione che riguarda la separazione da Carlo.

Secondo il biografo Antony Holden autore di “Carlo: una biografia” racconta che un giorno all’improvviso Diana fece un annunciò che scioccò tutti, senza prima averne parlato con la Regina come il protocollo prevedeva.

Lady Diana infatti dichiarò pubblicamente che lei e il Principe Carlo avevano deciso di separarsi consensualmente e diede riferimenti sulle condizioni del divorzio decise col il marito.

La Regina andò su tutte le furie per questo annuncio perché Lady Diana non l’aveva contattata prima di dare questa notizia che provava grande dispiacere nella sovrana e non rispettava la privacy del figlio e della Corona.

Il Principe Carlo aveva già cercato di distogliere l’attenzione della madre dalla crisi del suo matrimonio quando, alla vigilia del suo quarantesimo compleanno, commissionò una fontana in stile neoclassico destinata alla Piazza del Parlamento.

La Regina negò l’autorizzazione sia per motivi di parsimonia dato il difficile periodo per l’economia inglese, sia perché l’attenzione era già evidente sulla crisi della coppia.

Lady Diana era stata infatti vista da sola in un viaggio in India mostrandosi triste e sola.

Dunque la Regina incolpava Diana di aver quasi messo in atto una “vendetta” annunciando la separazione pubblicamente, ma Diana in seguito rivelò quanto amava Carlo e quanto la separazione fosse stato un duro colpo per lei.