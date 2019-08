Principe Harry ‘Ha un’ossessione per i piedi nata con Meghan Markle’: l’imbarazzante rivelazione

Principe Harry ‘Ha un’ossessione per i piedi nata con Meghan Markle’: l’imbarazzante...

L’imbarazzante verità sul Principe Harry lascia i sudditi senza parole: ‘Ha un’ossessione per i piedi nata con Meghan Markle’

Si può dire che la presenza della Star di Suits, Meghan Markle, ha letteralmente sconvolto la vita del Principe Harry.

Continui scandali e polemiche sono stati all’ordine del giorno sin dal loro fidanzamento, e sono addirittura peggiorati dopo la nascita del loro piccolo Archie lo scorso 6 Maggio. Lady Sussex non èuna figura amata, persino il Principe Filippo aveva pregato Harry di non sposarla.

Ma dopo tante critiche e scandali, emerge l’imbarazzante dettaglio del privato trai Duchi del Sussex. Pare che il Principe Harry da quando sono insieme abbia una strana ossessione, quella per i piedi.

Principe Harry e la sua ‘ossessione’

Per alimentare il fuoco di una relazione, c’è bisogno di trovare interessi in comune.

Da quando c’è Meghan nella vita del Principe, secondo quanto rivela il The Sun, il Principe ha dovuto rinunciare sue passioni, come la caccia, le birre e cibo da fast food.

I due, per forza di cose, hanno trovato il loro punto di convergenza nella cura del proprio corpo non solo con una sana alimentazione ma anche tramite trattamenti estetici in particolare il pedicure.

I Duchi del Sussex spenderebbero una fortuna per prendersi cura di se stessi, e la notizia ha indignato non poco i sudditi inglesi.

Quanto spendono i Duchi per i loro trattamenti: ‘Cifre astronomiche’

Secondo quanto riportato dal noto tabloid britannico, il Duca del Sussex avrebbe sviluppato un vero e proprio fanatismo verso la cura del corpo, in particolare verso la cura dei piedi.

Recentemente, pare che i due abbiano soggiornato presso il Coworth Park di Ascot, una struttura alberghiera di lusso, la quale offre ai suoi ospiti di godere di un centro benessere all’avanguardia a cui possono accedere solo persone di un certo livello ed estrazione sociale.

Quanto costa pernottare e accedere ai servizi del Coworth Park? Una sola notte trascorsa nella struttura alberghiera ha un costo di 500 sterline, i massaggi invece hanno un costo di 140 sterline, infine il tanto amato pedicure del Principe Harry, ben 50 sterline.

Per i Duchi del Sussex secondo alcuni insider reali, pare sia stato messo a disposizione un cottage privato per la pedicure, e pretese da Meghan, solo le mani esperte di una professionista.