Kate Middleton rissa a corte ‘Ha ridicolizzato Meghan Markle’: il gesto che non è piaciuto

Kate Middleton lo sgarro alla Duchessa del Sussex: ‘Ha ridicolizzato Meghan Markle’. Il gesto della moglie di William non è piaciuto a nessuno

Nonostante le apparenze cerchino di raccontare una realtà diversa, è ormai nota la ‘guerra silenziosa’ tra le due Duchesse, Meghan Markle e Kate Middleton.

Come è noto la scorsa domenica, 4 Agosto, la consorte del Principe Harry, ha compiuto 38 anni, e ha deciso di voler festeggiare in assoluta riservatezza, con pochi intimi e escludendo i suoi cognati.

Sarà stata vendetta quella di Kate? Sta di fatto che il gesto della Duchessa di Cambridge nei confronti di Meghan Markle non è passato inosservato e tra l’altro non è piaciuto a nessuno.

Kate Middleton vendetta contro Meghan?

Dopo l’invito alla festa, mai arrivato, per Kate e William, da Kensington Palace gli auguri alla Duchessa del Sussex arrivano, freddi, formali e via social.

Il post pubblicato tramite il canale ufficiale mostra una foto in cui le due coppie reali camminano felici insieme al Principe Carlo. Fin qui nulla di strano.

La foto che ha ottenuto subito tantissimi like e commenti, è stata presa d’assalto dagli utenti i quali non hanno potuto fare a meno di notare il ‘dettaglio’ quel gesto della Duchessa di Cambridge che ha ‘ridicolizzato’ in qualche modo la festeggiata, lady Markle.

Il gesto della Duchessa di Cambridge