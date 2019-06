Il Principe Filippo contro Meghan Markle e Harry: ‘Non avrebbero dovuto sposarsi’

Il principe Filippo ha sempre avuto un ottimo rapporto con il nipote Harry. Fu il primo a vedere suo figlio e ma adesso emergono dichiarazioni pesanti

Il duca di Sussex è noto per avere uno stretto legame con suo nonno. Il Principe Filippo, infatti, fu uno dei primi ad incontrare il figlio della coppia reale, Archie, dopo la sua nascita a maggio.

Il Principe Filippo contrario alle nozze con Meghan

Meghan Markle non è andata a genio subito alla Famiglia Reale. In particolare, al Principe Filippo, lei, per via del lavoro che faceva, non sembrava la donna più adatta per suo nipote Harry e per la Corona. Il 98enne, infatti, pare non abbia preso parte nemmeno al matrimonio di Harry e Meghan a maggio dell’anno scorso, ma pare che ci fossero problemi di salute: era in convalescenza da un’operazione di sostituzione dell’anca.

Il The Sun ha ha ora riferito che il principe ha avvertito suo nipote di non sposare l’ex attrice dei Suits. Il Duca di Edimburgo ha cercato di consigliare Harry. Emerge adesso una particolare dichiarazione, che risale al 1997, che chiarisce la sua opinione su Meghan.

Principe Filippo: “Le attrici non si sposano”

Il Principe Filippo al Sunday Times Magazine rivelò la suo opinione sul matrimonio e su come si rende questo sacramento duraturo e forte nel tempo nonostante gli alti e bassi:

“La tolleranza è l’unico ingrediente essenziale: la regina ha tolleranza in abbondanza”.

Ma su Meghan non era molto d’accordo perchè, parlando ingenerale, ad Ha

L’esperto reale Katie Nicholl ha affermato in precedenza che si è sviluppata una faida tra Harry e suo fratello Prince William sulla sua relazione con Meghan.