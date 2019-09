Principe Harry, un vero incubo. Dopo il matrimonio il dolore è acuito. Il figlio di Diana, spesso fa fatica ad alzarsi dal letto, ecco svelato il motivo

I sudditi inglesi sono molto preoccupati per la salute del Principe Harry che a Città del Capo ha confessato di sentirsi apatico per i troppi problemi.

Il tormentato carattere del Principe Harry

Harry, Il secondogenito del Principe Carlo e della Principessa Diana ha sempre mostrato un carattere ribelle ed inquieto, molto più del fratello maggiore William.

Soprattutto con la morte della madre nel 1997 quando aveva appena 11 anni, il futuro Duca di Sussex è stato investito da un forte dolore emotivo che l’ha portato a chiudersi in sé e a scaricare la sua aggressività nella boxe.

Per un periodo ha anche provato rancore per la vita di corte e per il suo ruolo pubblico, arrivando a forti scontri con il fratello William, destinato a differenza sua al trono.

Il matrimonio con l’americana Meghan Markle e la nascita del suo primogenito Archie si pensava avessero dato un po’ di serenità e stabilità emotiva al giovane Principe.

Ma dalle ultime notizie che arrivano dall’Africa l’apprensione per le condizioni psichiche di Harry cresce.

il Principe Harry e famiglia sono in viaggio per un tour che toccherà varie tappe e sarà dedicato a varie cause: le mine antiuomo, la salute mentale infantile ed altre opere benefiche.

Sudditi preoccupati per le notizie del Principe in Africa

Il viaggio di Harry e Meghan, che hanno scelto di viaggiare con un aereo di linea per non alimentare ancora le polemiche ecologiste della scorsa estate, non pare infatti essere iniziato nel migliore dei modi.

Come riporta il Daily Express i Duchi di Sussex avrebbero dato il via al loro tour da una piccola città poco fuori Città del Capo e prpoprio qui il Principe Harry si sarebbe lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata.

Durante la visita ad un’organizzazione per i diritti umani la Justice Desk, uno studente di nome Peter Oki avrebbe fatto due chiacchiere con il Principe per poi dichiarare ai giornali:

“Harry ha detto che spesso si è svegliato e si è sentito sopraffatto dai troppi problemi del mondo e che è difficile alzarsi dal letto la mattina”

L’apatia è uno dei sintomi tipici della depressione ed Harry e Meghan sono molto sensibili all’argomento della salute mentale tanto che proprio Harry insieme al fratello William e alla cognata Kate Middleton ha fondato l’associazione Heads Together.

Meghan sull’argomento ha affermato a Cape Town che la salute mentale è spesso stigmatizzata e che l’unico modo per combattere questo stigma sta proprio nel parlarne.

“Non importa dove sei, se in una piccola comunità o in una grande città, tutti abbiamo a che fare con gli stessi problemi”

E scendendo più nel personale Meghan ha ammesso che la sua forza sta nell’essere madre e ha affermato che :

“Harry è il miglior papà”

e lui ha ricambiato con gioia il complimento.

Il tour dei Duchi di Sussex è appena iniziato e molte tappe dovrano ancora toccare ma l’affetto e la stima che si percepisce nella coppia di neogenitori sembra poter essere il segreto per evitare la depressione come sperano i sudditi.