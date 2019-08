Meghan Markle, consorte del Principe Harry e madre del piccolo Archie, festeggia il suo compleanno a palazzo. Ecco cosa ha preparato Harry per lei

Meghan Markle ha in programma di passare il suo 38° compleanno nell’immensa residenza Windsor assieme a suo marito, il principe Harry e il loro reale pargoletto Archie Harrison questa domenica.

La duchessa non tiene alle cose materiali, ma ai momenti trascorsi insieme

Nel mentre la duchessa afferma di favorire momenti trascorsi insieme e autentici rispetto alle cose materiali, appare ormai chiaro che lei non sarà capace di resistere al meraviglioso regalo di suo marito Harry (circolano voci sul conto di Harry, si dice che abbia pianificato qualcosa di grande per la Duchessa del Sussex).

Meghan ha passato decisamente una settimana particolare dopo l’uscita del suo numero di British Vogue e sicuramente non disprezzerà una giornata tranquilla con la famiglia in occasione del suo compleanno in stile “royal“.

Parla la guest-edit di Vogue di Meghan Markle: Meghan è una persona umile

Pare, inoltre, che la guest-edit di Vogue di Meghan abbia svelato qualche dettaglio particolare sulla duchessa, dicendo che si sforza di evitare il superficiale il più possibile ed è, piuttosto, alla ricerca di qualcosa di più profondo.

Meghan ha rifiutato l’opportunità di apparire sulla copertina dell’iconica rivista e ha richiesto di sostenere 15 donne “trailblazing” mettendole nelle prime pagine. Poco prima che la duchessa incontrasse Harry, quando gestiva autonomamente ancora il suo blog di lifestyle, The Tig, scrisse proprio un post sui suoi auguri di compleanno.

E’ curioso, perché domenica sarà Harry, probabilmente, a scrivere qualcosa per la donna che ha messo alla luce il suo primogenito e a regalarle una delle sorprese più belle e mastodontiche della sua intera vita. Veramente fortunata, insomma, Meghan Markle! Le auguriamo che possa trascorrere un sereno compleanno nella royal family.