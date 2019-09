Lady Diana, svelato l’ultimo desiderio ‘Harry lo realizzerà’: il commovente gesto fa il giro del mondo

Lady Diana aveva un desiderio molto nobile, purtroppo però è morta prima di poterlo esaudire. Il Principe Harry lo farà per lei

Lady Diana era famosa per le sue battaglie soprattutto a favore delle popolazioni in situazioni di disagio socioeconomico.Ora il Principe Harry e la moglie Meghan Markle volano in Africa per continuare i progetti della Principessa.

L’impegno umanitario di Lady Diana

La Principessa Diana fino alla sfortunata morte in un incidente automobilistico nel 1997 dedicò gran parte del suo impegno pubblico come Principessa del Galles a sostenere personalmente cause umanitarie.

Solo nel 1991 ad esempio partecipò a 397 eventi di beneficenza per raccolte fondi a favore anche di cause che gli altri membri della Royal Family non avevano mai trattato, ad esempio per i malati di Aids e i lebbrosi.

Uno degli ultimi progetti di Diana lo iniziò poco prima di morire, come riportato dal Daily Express e riguardava la sensibilizzazione sul tema delle mine antiuomo in Angola.

Diana infatti nel 1997 attraversò proprio un campo minato per parlare delle orrende mutilazioni dovute alle cariche militari che flagellavano le popolazioni del luogo.

Le foto che la ritraggono durante questa impresa sono diventate famosissime ed hanno contribuito alla stesura nel 97 della Convenzione sul divieto di mine antiuomo.

Inoltre Diana visitò e diede grande visibilità al Centro Ortopedico Huambo, che negli anni sta crescendo per diventare il riferimento delle cure ortopediche in Angola.

Il grande amore per le cause dell’Africa Diana lo passò ai suoi figli, in particolare proprio al ribelle Harry.

Harry e Meghan su un volo di linea con Archie vero l’Africa

Il Principe Harry e la moglie Meghan hanno da tempo manifestato il loro interesse per le tematiche umanitarie e per la voglia di portare avanti le battaglie della madre di Harry, Lady D.

E’ alle porte infatti la loro partenza verso il continente Africano in compagnia del loro primogenito, il piccolo Archie, per riprendere la missione contro le mine antiuomo lasciata da Diana.

“In un viaggio significativo e commovente il Duca di Sussex tornerà in Angola per vedere in prima persona l’eredità di sua madre”

ha commentato la segretaria di Harry Samantha Cohen

Il Principe Harry infatti sarà accolto dal Governatore di Huambo Joana Lina che accolse anche Lady Diana per mostrare al pPrincipe il luogo visitato da sua madre tanti anni prima e che ora grazie al suo intervento è tornata ad essere una zona felice con scuole e abitazioni.

Durante la visita Harry inaugurerà un ospedale ortopedico a suo nome e poi visiterà anche un campo di smantellamento mine ancora in funzione alle porte della città di Dirico.

I Duchi di Sussex sono stati investiti qualche mese fa dalle polemiche ambientaliste verso i loro comportamenti poco ecologici: i numerosi voli effettuati per recarsi in vacanza su aerei Cessna ad ingenti emissioni inquinanti hanno fatto infuriare i sudditi inglesi.

Anche per mettere a tacere queste polemiche il secondogenito di Harry e la sua adorata Meghan hanno deciso di usufruire per questo viaggio di un volo di linea più economico e meno inquinante:

“Questo viaggio sarà per il Duca e la Duchessa un ritorno alle origini, utilizzando la loro figura pubblica nel modo giusto per porre in evidenza le cause che li appassionano entrambi”

Ha rivelato un portavoce di Palazzo.

Si attendono dunque gli aggiornamenti su questa importante missione per Harry e Meghan.