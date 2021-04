Trieste, precipita con la bici per oltre 50 metri: 36enne ricoverata in...

La donna stava percorrendo la pista ciclopedonale Cottur, in località Altura.

Portata all’ospedale di Cattinara, la 36enne è già stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Incidente lungo la pista ciclabile

Stava percorrendo la pista ciclabile Cottur in sella alla sua bici, quando è precipitata per oltre 50 metri.

È il drammatico incidente di cui è rimasta vittima una donna di 36 anni di Trieste.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino di Trieste ed i vigili del fuoco.

Il corpo della donna, priva di sensi, è stato recuperato dopo un volo di 50 metri. Le condizioni della 36enne sono state stabilizzate sul posto, prima di organizzarne il trasferimento all’ospedale di Cattinara.

Le condizioni

Le condizioni della vittima dell’incidente sono considerate gravissime.

Nel nosocomio piemontese la donna è stata già sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Come riferisce anche Il Gazzettino, si indaga ora per accertare le cause dell’incidente.

Non è del tutto chiara la dinamica di quanto accaduto sulla pista ciclopedonale, che è lunga poco più di dieci chilometri.

Leggi anche –> Ciro Grillo, le accuse: “Vittima tenuta per i capelli e costretta a rapporti”, ma lui smentisce

La pista arriva fino in Slovenia. In alcuni tratti ci sono gallerie e ponti, piuttosto alti.

È proprio da uno di questi ponti che la ciclista è caduta, scivolando rovinosamente per una 50ina di metri.

Leggi anche –> Roma, carabiniere spara alla moglie e si uccide: Annamaria Ascolese lotta tra la vita e la morte

L’identità della 36enne non è ancora stata resa nota.