Polpette di melanzane, croccanti fuori e morbide dentro

Le Polpette di Melanzane alla Siciliana sono squisite: croccanti fuori e morbide dentro si preparano facilmente in meno di 30 minuti.

Una ricetta così deliziosa, estiva e invitante che vi farà impazzire già al primo morso: le famose Polpette di Melanzane alla Siciliana.

Deliziose in qualunque modo e in qualsivoglia momento della giornata: merenda, aperitivo, cena o pranzo e ottime perfino da portare in ufficio.

La melanzana è una verdura estiva versatile e fresca, potrete usarle anche per cucinare una gustosa pasta alla norma oppure un goloso polpettone di melanzane.

Facilissime da preparare con ingredienti freschi e stagionali sono una ricetta vegetariana molto appetitosa, potrete gustarle sia calde che fredde in base a gusti ed esigenze.

Fritte in olio bollente saranno croccanti fuori e morbide all’interno.

Volete dare un taglio alle calorie? Cuocetele 30 minuti in forno a 200°, saranno deliziose e più dietetiche.

Ecco la ricetta da seguire per prepararle in un battibaleno.

Polpette di melanzane alla Siciliana

Utilizzate dell’olio di semi di arachide per friggere queste deliziose polpette di melanzane: la crosticina sarà doppiamente croccante ed essendo il punto di fumo di quest’olio più alto non rischierete di bruciarle.

Scegliete le melanzane viola scuro tonde o allungate per preparare questa ricetta.

Ingredienti per 20 polpette

3 melanzane

2 uova

80 g di caciocavallo ragusano grattugiato

50g parmigiano grattato

100 g di pangrattato

1 spicchio di aglio schiacciato

prezzemolo e basilico freschi q.b.

sale q.b.

olio di semi di arachide q.b.

farina q.b.

Preparazione

Lavate le melanzane e mondatele, tagliatele a dadini e sbollentatele 15 minuti in acqua bollente salata. Scolatele bene e poi schiacciatele con una forchetta, lasciate che si raffreddino. In una ciotola versate il caciocavallo e il parmigiano grattugiato, sminuzzate il basilico e il prezzemolo e aggiungeteli all’aglio schiacciato. Rompete le uova, sbattetele con una forchetta e unitele al resto insieme alle melanzane oramai fredde. Aggiungete anche il pangrattato, un pizzico di sale e del pepe quanto basta. Infarinatele con cura e sarete pronti per cuocerle. In una padella capiente versate abbondante olio di semi di arachide e quando sarà caldo al punto giusto tuffateci un po’ alla volta le polpette. Quando saranno cotte e dorate scolatele con una schiumarola appoggiandole sul della carta assorbente.

Buon appetito!

