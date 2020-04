Hamburger di melanzane senza uova: facilissimi in 5 ingredienti

Gli hamburger di melanzane al forno sono morbidissimi e saporiti, una ricetta vegetariana sana e facile da preparare che anche i vostri bambini ameranno.

Rimanere in forma mangiando sano in questo periodo di quarantena non è facile ma bisogna impegnarsi per rimanere in salute e il miglior modo è mangiare sano.

Una ricetta vegetariana, leggera e nutriente vi aiuterà a rimanere in forma e mangiare in modo sano senza sforzi!

Gli hamburger di melanzane al forno sono leggerissimi e morbidi, dalla crosta fragrante sono facili da fare e piaceranno a tutta la famiglia soprattutto ai vostri bambini.

Con i nostri hamburger di melanzane potrete comporre dei perfetti Vegan Burger come al Fast Food, ma più sano! Basterà riempire un panino al sesamo con: insalata, pomodoro, hamburger di melanzane e ketchup!

Questa semplice ricetta vi aiuterà a mangiare le verdure in “modo diverso”: gli hamburger di melanzane saranno così appetitosi che nemmeno i vostri bambini potranno resistergli!

Hamburger di melanzane al forno: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

500 g Melanzane

80g Parmigiano grattato

1 uovo

50g Pecorino grattato

1 spicchio di aglio

sale e pepe q.b.

120g pane grattato

Preparazione

Spuntate, lavate e tagliate a tocchetti le melanzane. Mettetele in uno scolapasta con una spolverata di sale grosso e un peso sopra: lasciatele così per un’ora affinché l’acqua di vegetazione dal sapore amarognolo nelle melanzane sia eliminata del tutto. Ora sciacquate le melanzane e saltatele 8-10 minuti in padella con sale olio e aglio. Frullate poco più della metà delle melanzane. Preriscaldate il forno a 200°, foderate una teglia con della carta forno. In una ciotola unite: le melanzane frullate e non, un uovo, pane grattato, pecorino e parmigiano grattato. Mescolate e riponete 30 minuti in frigo il composto a raffreddare, si solidificherà e sarà più facile fare gli hamburger! Tiratelo fuori dal frigorifero e formate degli hamburger con le mani. Passateli nel pan grattato e disponetele sulla teglia. Mettete un cucchiaio di olio evo su ogni hamburger e poi infornate a 200° per 30 minuti, 2 minuti di grill finale e i vostri deliziosi hamburger vegetariani saranno pronti!

Potete mangiarli semplicemente accompagnandoli con un una verdura di contorno oppure comporre un gustosissimo Vegan burger con del pane al sesamo, insalata, pomodoro e hamburger di melanzane!

Buon appetito!

