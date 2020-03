Polpettone di melanzane: il segreto del macellaio per renderlo delizioso e croccante

Polpettone di carne e melanzane: i bambini lo adoreranno! Scopriamo il segreto del macellaio per fare una ricetta deliziosa e croccante.

Non sapete come far mangiare ai vostri figli le verdure?

Ecco una soluzione semplice per un piatto unico gustoso a base di carne e verdure che farà impazzire tutta la famiglia!

Un polpettone di carne e melanzane così buono da conquistare anche i vostri bambini: adoreranno la scamorza filante del ripieno e la crosticina fragrante di questo gustosissimo piatto.

Potreste anche cucinare il polpettone coinvolgendo i vostri bambini: si divertiranno a prepararlo con voi, un successone assicurato!

Il segreto del Macellaio per un polpettone perfetto

Il segreto del macellaio per un polpettone perfetto? Ve lo sveliamo noi!

Il trucco che rende questa ricetta vincente è il tipo di carne scelta e il tipo di taglio scelto.

Fate macinare dal vostro macellaio di fiducia solo della carne di pollo o di tacchino (biologici se possibile) ed eviterete che in cottura il macinato si sbricioli, cosa che può succedere con la carne di manzo!

Scegliete sia il petto, taglio di carne magrissimo e delicato, che la coscia disossata, molto più saporita! Il vostro polpettone avrà una consistenza e un sapore irresistibili con questo mix di tagli di carne.

Il nostro mix di pollo e tacchino renderà il vostro polpettone molto compatto e amalgamato, dal sapore rustico conquisterà tutta la famiglia anche i più piccoli!

Altro trucchetto? Aggiungete 200g di patate lesse e vedrete che morbidezza avvolgente.



Vediamo insieme la ricetta!

Ingredienti e Preparazione per farlo saporito e croccante

Ingredienti

250g melanzane

200g patate

450 g macinato di pollo (petto e coscia)

1 uovo

150 g parmigiano grattato

130 g pane grattato

180 g scamorza

basilico fresco

1 spicchio di aglio

Procedimento

Sbucciate le patate, tagliatele a pezzi e lessatele (o cuocetele a vapore come preferite). Nel frattempo fate a dadini le melanzane e cuocetele in padella con olio, sale e uno spicchio di aglio. Ora in una ciotola schiacciate le patate, unite le melanzane, la carne macinata, l’uovo, il pane grattugiato, il parmigiano grattato, una presa di sale e il basilico spezzettato. Amalgamate energicamente con una forchetta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se troppo morbido aggiungete poco pane grattato. Riponetelo in frigorifero per 20-30 minuti a solidificare per maneggiarlo meglio. Intanto tagliate la scamorza a striscioline. Preriscaldate il forno a 190° . Riprendete l’impasto del polpettone dal frigo e formate con le mani un “salsiciotto”. Posizionate le striscioline di scamorza al centro dell’impasto lungo tutto l’asse verticale, premendole con le mani e facendole affondare fino a metà. Distribuitele in modo omogeneo affinché ogni fetta avrà il suo cuore filante. Sigillate bene tutti i lati del polpettone premendo delicatamente con le mani: il formaggio non uscirà in cottura. Ora rotolatelo con attenzione nel pane grattato facendolo ben aderire alla superficie del polpettone, mettetelo in una pirofila già foderata di carta forno. Versate un po’ olio sopra il polpettone, un pizzico di sale e infornate a 190° per circa 50 minuti. Azionate 3 minuti di grill e aiutare la doratura del polpettone e sfornatelo a cottura ultimata!

Il polpettone di carne e melanzane è pronto per essere gustato da grandi e piccini, buon pranzo a tutti!

