Paolo Del Debbio stupisce in tv: un risultato che nessuno si aspettava

Gli ascolti per Paolo Del Debbio con “Dritto e Rovescio” in onda su Rete 4 sono schizzati sorprendendo tutti.

Paolo Del Debbio classe 1958, vede arrivare la notorietà nel 2010, quando conduce la trasmissione “Mattino Cinque” con la simpatica Federica Panicucci.

Dritto e Rovescio con Del Debbio

Dritto e rovescio è un programma televisivo italiano di tipo talk show, che parla di politica, oltre ad essere un rotocalco, la trasmissione va in onda su Rete 4 dal 7 marzo 2019. La conduzione del programma è da sempre in mano alle mani del giornalista Paolo Del Debbio, il giovedì in prima serata.

Il programma è stato ideato dallo stesso Del Debbio con Beppe Cieri, Elena Colombo e Simone Toscano, ed è a cura della testata giornalistica italiana e indipendente Videonews e della società RTI SpA.

Questo programma è arrivato senza problemi alla terza edizione e va in onda dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Del Debbio per un periodo della sua vita si è anche occupato di politica, infatti nel 1994 fu tra i fondatori del partito Forza Italia, che come tutti sappiamo avrebbe poi portato Silvio Berlusconi al centro del panorama politico Italiano.

Successo di ascolti, il boom di Del Debbio

Un bel risultato davvero quello registrato da Paolo Del Debbio con il suo “Dritto e Rovescio” in onda su Rete4. Infatti grazie al successo del periodico di approfondimento giornalistico, questo programma ha ottenuto il 9% di share tenendo davanti il piccolo schermo 1.429.000 spettatori.

Anche se a registrare risultati migliori in termini di ascolti è stata la commedia Non Sposate le Mie Figlie 2 in onda su Rai1.

In questo caso sono stati ben 2.837.000 gli spettatori del programma pari al 13.6%. Mentre un secondo posto è andato a Canale Cinque con Viaggio nella Grande Bellezza-Dinastie Reali, I Windsor, che hanno ottenuto il 10.6% di share con 1.835.000 telespettatori.